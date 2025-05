Appel aux dons pour la sauvegarde de l’Ermitage de Tous-les-Saints-de-la-Terre-Russe

Niché près de Saint-Hilaire-le-Grand en Champagne, l’Ermitage de Tous-les-Saints-de-la-Terre-Russe perpétue depuis près d’un siècle une tradition spirituelle exceptionnelle. Fondé en 1930 par l’archimandrite Alexis (Kireevsky), ancien moine du Mont Athos, cet ermitage fut créé dans un but profondément émouvant : maintenir une prière continuelle pour les soldats russes morts pour la France durant la Première Guerre mondiale.

Ce lieu de recueillement se distingue par son église en rondins de style traditionnel russe du Nord, consacrée en 1988. Cette construction unique en France fut réalisée grâce à l’extraordinaire dévouement d’une artiste finlandaise, Liisa Kuningas, et de nombreux bénévoles venus accomplir le rêve du Père Job. L’ensemble comprend également un baptistère, un clocher reconstruit en 2019, et une chapelle dédiée à l’icône de la Mère-de-Dieu d’Iviron.

Depuis 2013, le moine Ambroise (anciennement Philarète) fait revivre l’ermitage selon la tradition monastique athonite, maintenant des offices quotidiens dans ce lieu de paix ouvert à tous les croyants, orthodoxes comme catholiques. La paroisse, aujourd’hui composée de fidèles d’origines diverses (Français, Moldaves, Géorgiens, Serbes, Roumains), rassemble une quarantaine de personnes lors des offices dominicaux. Les grandes fêtes attirent naturellement beaucoup plus de fidèles, témoignant de la vitalité de cette communauté multiculturelle unie dans la foi.

L’Association des Amis de l’Ermitage, créée par le Père Job en 1976, a déjà financé sur ses fonds propres de nombreux travaux indispensables, dont récemment le remplacement du toit de l’église et du baptistère dans le respect de l’architecture originelle. Aujourd’hui, nous avons besoin de votre aide pour un chantier urgent : la maison principale de l’ermitage, construite il y a plus de 70 ans par les moines avec des moyens très modestes, nécessite des travaux essentiels à sa sauvegarde.

Le toit en tôle ondulée est très détérioré et doit impérativement être remplacé, la charpente doit être réparée, l’isolation et les gouttières doivent être entièrement refaites. Ces travaux sont impératifs pour assurer la pérennité de ce patrimoine spirituel et architectural unique, témoin de l’émigration russe en France et lieu de prière pour la paix des âmes de ceux qui ont donné leur vie pour notre pays.

Une cagnotte a été spécialement créée pour cette collecte : Cagnotte : Réfection du toit de l’ermitage/skite de Mourmelon | Leetchi

Chaque don, quel que soit son montant, contribuera à préserver ce lieu exceptionnel pour les générations futures et à maintenir vivante cette tradition spirituelle centenaire. L’Ermitage de Tous-les-Saints-de-la-Terre-Russe n’est pas seulement un monument du passé, c’est un phare spirituel vivant qui continue d’éclairer notre présent. Aidez à le sauvegarder.