Appel du métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre aux fidèles et aux citoyens ukrainiens

En date du 24 février 2022, le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre aux fidèles et aux citoyens ukrainiens a adressé l’appel suivant :

« Chers frères et sœurs, fidèles de notre Église orthodoxe ukrainienne,

En tant que Primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, je m’adresse à vous et à tous les citoyens de l’Ukraine. Un malheur s’est produit. Très regrettablement, la Russie a commencé des actions militaires contre l’Ukraine, et en ce moment fatidique, je vous exhorte à ne pas céder à la panique, à être courageux et à manifester de l’amour envers votre Patrie et entre vous. Je vous exhorte, avant tout, à la prière pénitentielle renforcée pour l’Ukraine, pour notre armée et notre peuple, je vous demande d’oublier les dissensions et les malentendus, et à vous unir par l’amour de Dieu et de notre Patrie.

En ce temps tragique, nous exprimons un amour particulier et notre soutien aux militaires qui montent la garde, protègent et défendent notre terre et notre peuple. Que Dieu les bénisse et les gardent ! Défendant la souveraineté et l’intégrité de l’Ukraine, nous nous adressons au Président de la Russie et nous lui demandons de cesser immédiatement la guerre fratricide. Les peuples ukrainien et russe sont sortis des fonts baptismaux du Dniepr et la guerre entre ces peuples est la répétition du péché de Caïn, qui par jalousie tua son frère. Une telle guerre ne trouve sa justification ni devant Dieu, ni devant les hommes. J’exhorte tous au bon sens, qui nous enseigne à régler nos problèmes terrestres dans un dialogue mutuel et une compréhension mutuelle, et j’espère sincèrement que Dieu nous pardonnera nos péchés et que la paix divine règnera sur notre terre et dans le monde entier !

+ ONUPHRE, métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, Primat de l’Église orthodoxe ukrainienne »

Source