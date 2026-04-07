Apprendre l’Évangile par cœur : Jean 19, 28-30 : « J’ai soif » / « Tout est accompli »

Catégories À la Une Actualités Apprendre par
Apprendre l’Évangile par cœur : Jean 19, 28-30 : « J’ai soif » / « Tout est accompli »

Il y a sept Paroles du Christ en Croix, rapportées par trois des évangélistes : une par Marc (1) ; trois par Luc (2), (3) et (4) ; et trois par Jean (5), (6) et (7). Chacun racontant l’épisode à sa façon, ils se complètent mutuellement.

Ce récitatif réunit, en une seule pièce, les deux dernières paroles (6) et (7) proférées par le Christ au moment même d’expirer.

« J’ai soif »

Jésus le dit pour « accomplir » l’Écriture, car le Psaume 69/68, 22 dit : « Dans ma soif, ils m’ont abreuvé de vinaigre. » Il fallait que cela ait lieu, puisque, comme Il l’a dit, Il est venu non pas abolir, mais accomplir l’Écriture, la mener à son achèvement (Mt 5, 17).

« Reposant sa tête »

Lui qui avait dit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l’Homme, lui, n’a pas où reposer sa tête » – c’est à la Croix qu’Il peut enfin le faire, en même temps qu’Il transmet et livre le Souffle.

« Il livra le souffle »

« Le feu qu’Il est venu jeter sur la terre, et dont il lui tardait tant qu’il fût déjà allumé » (Lc 12, 49) : maintenant, Jésus le livre. Il s’en dépouille et peut enfin se reposer – sa mission est totalement accomplie.

Puis, après ses deux nuits au tombeau et dès le premier soir de sa Résurrection, apparaissant au milieu de ses apôtres, Jésus leur transmettra l’Esprit/Souffle (Jn 20, 19-22) avec le geste de souffler, puis, les ayant armés de cette force, Il les enverra aussitôt à la mission – comme le Père l’avait envoyé Lui.

https://www.youtube.com/watch?v=HRYOaYLg_cE

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

France 2 : « Théologie de la résurrection » – dimanche 12 avril à 9 h 30

Alors que le monde orthodoxe célèbre la grande fête de Pâques, l’émission Orthodoxie propose une émission spéciale consacrée à la théologie de ...

Apprendre l’Évangile par cœur : Jean 19, 28-30 : « J’ai soif » / « Tout est accompli »

Il y a sept Paroles du Christ en Croix, rapportées par trois des évangélistes : une par Marc (1) ; ...

RCF Aix-Marseille – Les martyrs chrétiens : Félicité et Perpétue

En 203, à Carthage, sous l’empereur Septime-Sévère, Perpétue, jeune mère noble, et Félicité, esclave enceinte, sont condamnées aux bêtes pour ...

Michel Stavrou sur KTO : la date commune de Pâques en question

Le doyen de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Michel Stavrou, était l’invité de l’émission de Régis Burnet sur KTO, consacrée ...

Métropolite Onuphre : « Si vous avez fait quelque chose de bien, ne montez pas sur le char de l’orgueil, mais asseyez-vous sur l’humble âne de l’Évangile »

Prononçant son homélie du dimanche des Rameaux ce week-end, Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine ...

Patriarche œcuménique Bartholomée – Encyclique pascale 2026

† Bartholomée Par la miséricorde de Dieu archevêquede Constantinople – Nouvelle Romeet patriarche œcuménique À tout le plérôme de l’Églisegrâce, ...

Communiqué de l’Église orthodoxe serbe : « Le Mémorandum d’entente entre l’ÉOS et l’État sur l’Université Saint-Sava, cadre d’une coopération future »

À la suite de la signature du Mémorandum d’entente entre la République de Serbie et l’Église orthodoxe serbe (EOS) relatif ...

25 mars (ancien calendrier) / 7 avril (nouveau)

GRAND MARDI ANNONCIATION À LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU ET TOUJOURS VIERGE MARIE Dispense de vin et d’huile Liturgie ...

7 avril

GRAND MARDI Liturgie des Dons présanctifiés Parabole évangélique des Dix Vierges Saint Calliope, martyr en Cilicie (304) ; saint Rufin, ...

Le patriarche Bartholomée a participé à un congrès sur l’importance de la préservation et de la gestion du patrimoine culturel

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a prononcé, le samedi 4 avril 2026, répondant à l’aimable invitation des organisateurs, un ...

Le patriarche Théophile s’adresse aux fidèles avec des paroles de soutien à la veille de Pâques

Le primat de l’Église de Jérusalem a rappelé dans un message vidéo que, même en temps de guerre, les chrétiens ...

Apprendre l’Évangile par cœur – Luc 23, 33-35a Jésus en croix : « Père, pardonne-leur »

Il y a sept Paroles du Christ en Croix, rapportées par trois des Évangélistes : une par Marc, trois par ...

En Autriche, la plus jeune communauté paroissiale serbe orthodoxe a été fondée

Le 4 avril, samedi de Lazare, un office solennel a eu lieu dans la ville de Mödling à l’occasion de ...

Les règles de la pascalie orthodoxe expliquées simplement

Les règles de la pascalie orthodoxe expliquées simplement Comment calcule-t-on la date de Pâques ? Les règles de la pascalie orthodoxe ...

Entretien avec le métropolite Théodose (Sniguiriov) : « Plusieurs Églises orthodoxes locales proposent un lieu digne pour la tenue d’un véritable Concile panorthodoxe »

La tenue d’un Concile panorthodoxe pour résoudre la question ukrainienne n’est pas réaliste dans un avenir proche. C’est l’avis qu’a ...

24 mars (ancien calendrier) /  6 avril (nouveau)

Grand Lundi – Mémoire du bienheureux Joseph et du figuier maudit, détruit par le Seigneur Avant-Fête de l’Annonciation. Liturgie des ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.