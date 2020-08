Après Sainte-Sophie, Erdogan transforme en mosquée l’église du monastère du Saint-Sauveur-in-Chora

Le tribunal avait décidé, l’an passé, la transformation en mosquée de l’église historique du monastère du Saint-Sauveur-in-Chora, connu pour ses célèbres fresques et mosaïques. Néanmoins, cette décision n’avait pas été appliquée. Cependant, la décision a été publiée ce jour dans le journal officiel du gouvernement turc. Rappelons que le Conseil d’État turc, avec l’accord de Recep Tayyip Erdoğan, avait déjà transformé la basilique Sainte-Sophie en mosquée par sa décision du 10 juillet 2020. L’histoire des débuts du monastère du Saint-Sauveur-in-Chora n’est pas connue avec certitude. La tradition place sa fondation au VIème siècle par saint Théodore, tandis que d’autres l’attribuent à Crispus, gendre de l’empereur Nicéphore Phocas (VIIème s.). Il est maintenant prouvé que l’église actuelle a été bâtie entre 1077 et 1081 par la belle-mère de l’empereur Alexis Ier Comnène, Maria Doukaina, à la place des anciens bâtiments qui datent du VIème et IXème s. L’église a été fortement endommagée, probablement en raison d’un tremblement de terre, et a été restaurée en 1120 par Isaac Comnène. Théodore Métochitès a participé à la nouvelle restauration de l’édifice (1316-21) et fit ajouter l’exonarthex, la chapelle sud, ainsi que la décoration de l’église avec de remarquables mosaïques et fresques. Le monastère a été transformé en mosquée ottomane par le grand vizir du sultan Bayezid II (1481-1512) et fut désormais connue sous le nom de Kariye Camii. Une partie importante de la décoration de l’église a été détruite. En 1948, un programme de restauration a été mis en œuvre et, depuis 1958, l’édifice était un musée.

Source (dont photographie)