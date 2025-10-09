Atelier de chants byzantins pour débutants à Paris

La métropole grecque-orthodoxe de France, avec la bénédiction du métropolite Dimitrios, propose un cycle de 10 sessions introductives et pratiques à la musique byzantine en langue française, destiné aux débutants sans expérience préalable.
Intitulé : La musique ecclésiastique de rite byzantin à travers la Divine Liturgie et la Vie des saints
Dates et horaires : tous les samedis de 16 h 30 à 18 h, du 18 octobre au 20 décembre 2025
Lieu : cathédrale Saint-Stéphane, 7, rue Georges-Bizet, 75016 Paris
Tarif : 50 euros pour les 10 sessions
Méthode pédagogique : L’enseignement, assuré en présentiel, suivra une méthode de transmission orale pour un apprentissage par cœur et une introduction progressive aux neumes byzantins.
Contenu des cours :
- Apprentissage d’hymnes liés à la Divine Liturgie
- Apprentissage des huit tropaires dominicaux
- Lecture d’extraits du synaxaire de saints
- Apprentissage des tropaires des saints concernés
Programme détaillé :
|Cours
|Date
|Contenu
|Cours 1
|18 octobre
|Introduction à la musique ecclésiastique du rite byzantin – Première antienne – Tropaire du dimanche mode 2 – Tropaire du commun des apôtres
|Cours 2
|25 octobre
|Deuxième antienne – Tropaire du dimanche mode 3 – Tropaire de saint Dimitrios le Myroblyte
|Cours 3
|1ᵉʳ novembre
|Troisième antienne – Tropaire du dimanche mode 4 – Tropaire des saints Anargyres Côme et Damien
|Cours 4
|8 novembre
|Trisagion mode 2 – Tropaire du dimanche mode 5 – Tropaire de la Synaxe des Archistratèges de la milice céleste, Michel et Gabriel et des autres Puissances célestes et incorporelles
|Cours 5
|15 novembre
|Grande Litanie – mode 8 (partie 1) – Tropaire du dimanche mode 6 – Tropaire de saint Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople
|Cours 6
|22 novembre
|Grande Litanie – mode 8 (partie 2) – Tropaire du dimanche mode 7 – Tropaire de l’Entrée au Temple de la Très Sainte Mère de Dieu
|Cours 7
|29 novembre
|Tropaire du dimanche mode 8 – Tropaire de sainte Catherine, la très sage – Tropaire de saint André, le Premier-Appelé
|Cours 8
|6 décembre
|Introduction aux neumes byzantins – Tropaire du dimanche mode 1 – Tropaire de saint Nicolas, archevêque de Myre, le Thaumaturge
|Cours 9
|13 décembre
|Exercices de neumes byzantins – Tropaire de saint Spyridon le Thaumaturge, évêque de Trimithonte
|Cours 10
|20 décembre
|Saint Romanos le Mélode et les Kondakia – Tropaire et Kondakion de la Nativité de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ
Enseignants : les cours seront dispensés par le lecteur Roy El Hanna avec la participation du protopsalte Ibrahim Issid.
Inscriptions : par courriel à elhannaroy@gmail.com avec pour objet « ATELIER DE CHANTS »