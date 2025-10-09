Atelier de chants byzantins pour débutants à Paris

Atelier de chants byzantins pour débutants à Paris

La métropole grecque-orthodoxe de France, avec la bénédiction du métropolite Dimitrios, propose un cycle de 10 sessions introductives et pratiques à la musique byzantine en langue française, destiné aux débutants sans expérience préalable.

Intitulé : La musique ecclésiastique de rite byzantin à travers la Divine Liturgie et la Vie des saints

Dates et horaires : tous les samedis de 16 h 30 à 18 h, du 18 octobre au 20 décembre 2025

Lieu : cathédrale Saint-Stéphane, 7, rue Georges-Bizet, 75016 Paris

Tarif : 50 euros pour les 10 sessions

Méthode pédagogique : L’enseignement, assuré en présentiel, suivra une méthode de transmission orale pour un apprentissage par cœur et une introduction progressive aux neumes byzantins.

Contenu des cours :

  • Apprentissage d’hymnes liés à la Divine Liturgie
  • Apprentissage des huit tropaires dominicaux
  • Lecture d’extraits du synaxaire de saints
  • Apprentissage des tropaires des saints concernés

Programme détaillé :

CoursDateContenu
Cours 118 octobreIntroduction à la musique ecclésiastique du rite byzantin – Première antienne – Tropaire du dimanche mode 2 – Tropaire du commun des apôtres
Cours 225 octobreDeuxième antienne – Tropaire du dimanche mode 3 – Tropaire de saint Dimitrios le Myroblyte
Cours 31ᵉʳ novembreTroisième antienne – Tropaire du dimanche mode 4 – Tropaire des saints Anargyres Côme et Damien
Cours 48 novembreTrisagion mode 2 – Tropaire du dimanche mode 5 – Tropaire de la Synaxe des Archistratèges de la milice céleste, Michel et Gabriel et des autres Puissances célestes et incorporelles
Cours 515 novembreGrande Litanie – mode 8 (partie 1) – Tropaire du dimanche mode 6 – Tropaire de saint Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople
Cours 622 novembreGrande Litanie – mode 8 (partie 2) – Tropaire du dimanche mode 7 – Tropaire de l’Entrée au Temple de la Très Sainte Mère de Dieu
Cours 729 novembreTropaire du dimanche mode 8 – Tropaire de sainte Catherine, la très sage – Tropaire de saint André, le Premier-Appelé
Cours 86 décembreIntroduction aux neumes byzantins – Tropaire du dimanche mode 1 – Tropaire de saint Nicolas, archevêque de Myre, le Thaumaturge
Cours 913 décembreExercices de neumes byzantins – Tropaire de saint Spyridon le Thaumaturge, évêque de Trimithonte
Cours 1020 décembreSaint Romanos le Mélode et les Kondakia – Tropaire et Kondakion de la Nativité de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ

Enseignants : les cours seront dispensés par le lecteur Roy El Hanna avec la participation du protopsalte Ibrahim Issid.

Inscriptions : par courriel à elhannaroy@gmail.com avec pour objet « ATELIER DE CHANTS »

