L’AOT entre dans le paysage religieux genevois en 1973 et propose des cours de théologie à un public large, donnés au départ par des théologiens et théologiennes catholiques et protestants. Depuis trois ans, l’équipe des enseignant-e-s de l’AOT a accueilli deux théologiens orthodoxes : M. Georges Lemopoulos, ancien secrétaire général adjoint du Conseil Œcuménique des Églises et M. Stefan Constantinescu, co-directeur du Centre d’études des Églises d’Orient auprès de l’Institut d’études œcuméniques de l’Université de Fribourg (Suisse). L’AOT est un lieu qui invite à faire de la théologie ensemble, entre enseignants et participants, quelle que soit la confession. En ce sens, l’intégration de la perspective orthodoxe dans cette manière de faire la théologie – jusque-là, le plus souvent bilatérale (catholique et protestante) – ouvre une dimension enrichissante pour les enseignants comme les participants. Les deux enseignants orthodoxes ont été profondément surpris de constater le grand intérêt porté à la théologie orthodoxe. De plus, par la préparation des cours et des ateliers sous un regard œcuménique vaste, les enseignants et les participants s’enrichissent réciproquement. L’AOT est un espace de débat ouvert et respectueux de la diversité de l’autre. Depuis son ouverture, les enseignants et les participants ont constaté que les regards théologiques croisés consolident la compréhension de l’identité confessionnelle de chacun. Tel est le cheminement vers l’unité des chrétiens pour lesquels tous les participants à l’AOT sont invités à contribuer. Par la présence des enseignants orthodoxes, l’équipe de l’AOT souhaite également accueillir des participants orthodoxes qui cherchent à comprendre et à approfondir leur tradition dans l’interaction avec les autres confessions chrétiennes.

L’AOT propose un parcours théologique solide sur deux ans. La première année est basée sur l’étude de la Bible tandis que la deuxième année aborde l’histoire du christianisme, la théologie systématique (dogmatique) et l’éthique. Les cours sont façonnés à partir d’un thème qui oriente le choix des textes bibliques et théologiques et colore la formation pendant les deux ans.

Le thème de la beauté sera au cœur de la prochaine volée (2019-2021), intitulée « Découvrir la beauté de l’autre : chemins vers Dieu ? », et qui débutera en septembre prochain. Découvrez plus d’informations et détails sur le site : www.aot.ch ou en téléchargeant le flyer de la prochaine volée.

L’équipe des enseignant(e)s



De gauche à droite : Georgette Gribi (co-directrice protestante) ; Stefan Constantinescu (théologien orthodoxe) ; Bernard Felix (Pasteur, Théologien protestant) ; Yorgo Lemopoulos (théologien orthodoxe), Anne Deshusses Raemy (co-directrice-catholique) ; Guillermo Kerber (théologien catholique) , Albert-Luc de Haller (Pasteur), Laurence Mottier (Pasteure), Rose-May Privet Tshitenge (pasteure), Bruno Fuglistaller (prêtre jésuite).