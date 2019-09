Les représentants de la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine exercent une grande pression sur les citoyens ukrainiens de langue roumaine pour rejoindre le « vicariat roumain » de la nouvelle Église autocéphale. Ce vicariat a été créé le 27 juillet, mais aucune des 127 paroisses roumanophones d’Ukraine ne l’a rejoint jusqu’à présent. Selon les journalistes de l’agence ukrainienne « Vesti », « une forte pression est exercée par la nouvelle Église autocéphale ukrainienne sur les prêtres et les laïcs afin de rejoindre le vicariat roumain, et cela pourrait mener à la création de structures roumanophones rivales en Ukraine ». Selon le service de presse du diocèse de Tchernovitsy de l’Église orthodoxe d’Ukraine, la Roumanie craint des actions prédatrices de la part de la nouvelle Église autocéphale sur les paroisses roumanophones. Selon le service de presse mentionné, « il ne s’agit pas du tout d’une diaspora [roumaine, ndt], mais de citoyens de la société ukrainienne à part entière. C’est précisément leur implication dans les processus actuels qui inquiètent la nouvelle Église autocéphale. Les villages roumains et ukrainiens en Bucovine sont entremêlés, et les voisins roumains, très fréquemment, aident leurs frères ukrainiens de l’Église orthodoxe d’Ukraine lorsque leurs églises font l’objet de raids de la part de la nouvelle Église autocéphale. Le dernier exemple est le village de Mykhalcha dans la région de Starojinets : les Roumains sont venus en aide à la communauté de l’Église orthodoxe d’Ukraine ». Qui plus est, selon l’Agence « Vesti », lorsque « dans le village de Tovtry se produisit une situation semblable (la police a fait sauter les serrures de l’église), on a entendu les assaillants crier des phrases telles que « Roumains, partez en Roumanie ! ». Des inquiétudes sont exprimées dans certains médias en Roumanie : « Bien que le vicariat semble être un instrument d’unité pour les Roumains d’Ukraine, il amènera à une schisme profond parmi les Roumains s’il n’est pas rejeté depuis le début. La communauté roumaine sait qu’il y a dans l’État ukrainien une politique d’assimilation forcée des minorités, dans le point culminant a été la loi sur l’éducation en 2018 et celle sur la langue nationale en 2019… Aucun prêtre roumain n’a rejoint les schismatiques (i.e. la nouvelle Église autocéphale, ndt), bien que ceux-ci aient déclaré qu’ils leur permettent de célébrer en roumain. Comment peut-on les croire après des décennies au cours desquelles ils disaient le contraire ? » conclut le site activenews.ro.

