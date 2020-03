« Aux origines du monachisme (I) »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 1er mars intitulée « Aux origines du monachisme » (1ère partie). L’invité est Yvan Koenig, ancien chargé de recherche au CNRS, traducteur de nombreux ouvrages de spiritualité et théologie orthodoxe. Présentation : « La naissance du monachisme en Syrie et en Égypte, dès les premiers siècles du christianisme (première partie). Où et quand naît le monachisme chrétien ? ; Syrie et Égypte, deux voies indépendantes ; l’existence de plusieurs courants de pensée qui invitent à l’ascèse et au renoncement du corps ; concilier la prière et le travail ; l’Égypte très marquée par les persécutions et le martyre ; saint Antoine (milieu du 3e-milieu du 4e s., icône ci-dessus), le modèle du moine ; la « Vie d’Antoine » par Athanase d’Alexandrie. »