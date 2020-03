« Aux origines du monachisme (II) »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 15 mars intitulée « Aux origines du monachisme » (2e partie, 1ère partie). L’invité est Yvan Koenig, ancien chargé de recherche au CNRS, traducteur de nombreux ouvrages de spiritualité et théologie orthodoxe. Présentation : » La naissance du monachisme en Syrie et en Égypte, dès les premiers siècles du christianisme (seconde partie). Saint Antoine (milieu du 3e-milieu du 4e s.), un anachorète qui commence à recevoir des disciples et enseigner ; saint Macaire (4e s.) : organisation de la vie monastique par groupes d’ermitages (kellia), les moines se retrouvent pour les célébrations liturgiques ; saint Pacôme (4e s.), le père du monachisme cénobitique ; saint Jean Cassien : un moine de la génération suivante qui de l’Égypte passe à Constantinople, où il rencontre Jean Chrysostome, puis à Rome et à Marseille, où il meurt en 435. »

Photographie ci-dessus : sarcophage de Jean Cassien (Marseille, abbaye Saint-Victor).