Aventurier et prêtre orthodoxe russe, Fedor Konyukhov s’apprête à traverser le Pacifique à bord d’un radeau

Dans un article, l’hebdomadaire Famille chrétienne (dont la photographie ci-dessus) évoque le père Fedor Konyukhov, un « aventurier », navigateur et artiste, devenu prêtre orthodoxe, âgé de 69 ans, qui s’apprête à traverser l’océan Pacifique à bord d’un radeau équipé de panneaux solaires. Un nouveau défi pour celui qui « s’est déjà illustré par un tour du monde en montgolfière en 2016, et une traversée du Pacifique-Sud à la rame en 2019. Il a effectué cinq tours du monde à la voile, gravi les plus hauts sommets et traversé 17 fois l’océan Atlantique. » Cela pour « étudier la puissance de l’énergie solaire et la pollution de l’eau… et contempler la Création ». Le site Démotivateur a mis en ligne une courte vidéo (ci-dessous) qui présente l’expédition :

La vidéo ci-dessous, en russe, expose le projet :