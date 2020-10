Bande-annonce du documentaire « Et l’homme donna des noms à tous les animaux » sur France 2, 1er novembre à 10H00

Aujourd’hui, nous prenons toujours davantage soin des animaux et notre société est sensible à la question de la condition des animaux. Depuis toujours, l’être humain vit avec les animaux. Ceux-ci sont aussi présents dans les Écritures et les vies des saints de l’Église orthodoxe. Mais l’animal est-il plus que l’ami intime, un compagnon précieux pour notre cheminement spirituel ? Ont-ils un rôle spirituel ? Quelle est la place de l’animal dans la Création et dans le christianisme ? Quelle sera la place dans le paradis ? Pour trouver les réponses à ces questions, nous vous invitons à voir le nouveau documentaire produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk, « Et l’homme donna des noms à tous les animaux » le dimanche 1er novembre à partir de 10h00 sur France 2.