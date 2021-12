Bande-annonce du documentaire « Maxime Kovalevsky, l’homme qui chanta Dieu » – 19 décembre à 9h30 sur France 2

Maxime Kovalevsky, né à Saint-Pétersbourg à l’aube du 20e siècle (le 30 août 1903) et mort le 13 juin 1988 en France à Bullion (Yvelines), est un compositeur, liturgiste orthodoxe, historien, musicologue et mathématicien, qui s’est dévoué à composer et à harmoniser tout le cycle liturgique orthodoxe. Le premier volet du documentaire sur Maxime Kovalevsky présentera sa vie et sa personne à travers les interviews des personnes qui l’ont connu.

Son travail musical est accepté et perpétué dans toutes les juridictions orthodoxes de France, mais aussi dans les communautés catholiques et protestantes cherchant à retrouver les racines de la tradition musicale de l’Église indivise. Pour cette raison, pour le père Nicolas Lossky, Maxime est « le meilleur compositeur de chant liturgique au 20e siècle qui a laissé une œuvre tout à fait considérable et exceptionnelle de qualité, tant liturgique que musicale, et la théologie lui était naturelle ».

Le documentaire, produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk, sera diffusé le 19 décembre sur France 2 à partir de 9h30.