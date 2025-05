(Re)voir : « La cathédrale Saint-Stéphane, un trésor caché à Paris » – jeudi 29 mai à 9h00 sur France 2

La cathédrale orthodoxe grecque Saint-Stéphane, dont la première pose de pierre a eu lieu en 1890 et la dédicace en 1895 est un haut lieu de l’orthodoxie grecque en France. Elle est un chef d’œuvre et synthèse de l’architecture paléochrétienne et le génie de grands noms de l’architecture française Émile Vaudremer et Charles Lameire. C’est pour cette raison que la cathédrale a été inscrite en 1995 sur l’inventaire des Monuments historiques de la Région Ile de France. Nous avons demandé à Alexis Chryssostalis de nous raconter l’histoire de l’édifice et de la communauté qu’il abrite depuis sa construction jusqu’à nos jours.

Depuis sa fondation, la cathédrale Saint-Stéphane est un lieu de rassemblement de la communauté grecque : de simples fidèles, mais aussi des noms connus : l’office d’enterrement de Maria Callas s’y déroula, le mariage d’Edith Piaf avec son dernier mari fut célébré dans la cathédrale… Mme Séta Théodoridis, présidente de la communauté hellénique de Paris nous parlera de la vie de la communauté paroissiale de la cathédrale.

La cathédrale est le siège de la Métropole orthodoxe grecque du Patriarcat de Constantinople mais aussi le siège de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), organe représentatif de tous les évêques orthodoxes en France.

L’émission se terminera par le message de Pâques de Mgr Dimitrios Ploumis, métropolite de France et président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF).