Bande-annonce : »Le Grand Carême – des ténèbres à la lumière » sur France 2, 1ᵉʳ mars à 9 h 30

Catégories À la Une Actualités Europe Orthodoxie.tv par
Bande-annonce : »Le Grand Carême – des ténèbres à la lumière » sur France 2, 1ᵉʳ mars à 9 h 30

Qu’est-ce que le Grand Carême ? Bien plus qu’une période de jeûne, c’est le « printemps spirituel » de l’Église orthodoxe : quarante jours pour se transformer, changer ses pensées, et s’ouvrir à la miséricorde de Dieu.

Dans ce documentaire, trois spécialistes nous guident :

Mgr Job Getcha, retrace les origines du Carême et explique sa structure – des dimanches préparatoires au dimanche du Pardon, du Grand Canon de saint André de Crète à la liturgie des Présanctifiés.

Le père François Esperet déploie le sens spirituel de la prière de saint Éphrem, récitée chaque jour du Carême. Chaque passion, oisiveté, découragement, domination, vaines paroles, est un bien dévoyée. Chaque vertu demandée, chasteté, humilité, patience, charité, est un chemin de retour à la source.

Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard parle du cœur du Carême : la métanoïa, le repentir. Non pas la culpabilité, mais la liberté de changer ses pensées. Il évoque les larmes de David, le cœur brisé de Pierre, et cette joie paradoxale de celui qui découvre la miséricorde.

Leurs paroles sont entrecoupées par le chant du Grand Canon de saint André de Crète.

Documentaire réalisé par Alexey Vozniuk et produit par le père Jivko Panev

YouTube video

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

26 février

Grand Carême Aux Grandes Complies : lecture du Grand Canon de saint André de Crète Saint Porphyre, évêque de Gaza (420) ...

13 février (ancien calendrier) / 26 février (nouveau)

Grand Carême Aux Grandes Complies : lecture du Grand Canon de saint André de Crète Saint Martinien, saintes Zoé et Photine ...

Bande-annonce : »Le Grand Carême – des ténèbres à la lumière » sur France 2, 1ᵉʳ mars à 9 h 30

Qu’est-ce que le Grand Carême ? Bien plus qu’une période de jeûne, c’est le « printemps spirituel » de l’Église ...

Message de Carême du Patriarche Jean X d’Antioche

« Par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, Jean X, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient À mes frères, pasteurs de la ...

Le tribunal de Dnipro (Ukraine) a commué la détention préventive du métropolite Arsène de Sviatogorsk en assignation à résidence

Le métropolite Arsène de Sviatogorsk de l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite de Kiev Onuphre) a été libéré le ...

Allocution du patriarche œcuménique Bartholomée au quatrième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine

Le 24 février 2026, à l’occasion du quatrième anniversaire du déclenchement de l’invasion de l’Ukraine, Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique ...

25 février

Grand Carême Liturgie des Présanctifiés Aux Grandes Complies : lecture du Grand Canon de saint André de Crète Saint Taraise, patriarche ...

12 février (ancien calendrier)/25 février (nouveau)

Grand Carême Liturgie des Présanctifiés Aux Grandes Complies : lecture du Grand Canon de saint André de Crète Saint Mélèce, archevêque ...

Métropolite majeur Emmanuel de Chalcédoine : « La signification ecclésiale et canonique des changements de juridiction »

Le métropolite majeur Emmanuel de Chalcédoine a souligné, depuis l’hôtel de ville de Vilnius, que le dilemme « Constantinople ou ...

Le patriarche œcuménique et l’archevêque d’Albanie Jean se sont rencontrés en Autriche

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a séjourné ces derniers jours à Salzbourg, en Autriche, pour quelques jours de repos ...

« Être ou ne pas être chrétien ? » – Homélie de l’évêque Irénée pour le dimanche du pardon

À l’occasion du Dimanche du pardon, l’évêque Irénée de Londres et d’Europe occidentale (Église russe hors-frontières) a prononcé l’homélie suivante : ...

Fête solennelle de la mémoire de Saint Syméon le Myroblyte à Podgorica

La fête de saint Syméon le Myroblite (+1199), saint protecteur de la Métropole du Monténégro et du Littoral, a été ...

Une paroisse de l’Église orthodoxe ukrainienne en Allemagne passe sous la juridiction du Patriarcat de Constantinople

La paroisse de la Nativité du Christ à Erfurt, qui relevait auparavant du vicariat d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe ukrainienne ...

La mission du Vicariat d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe ukrainienne

Le vicariat d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe ukrainienne publie un document sur son ministère pastoral à l’étranger Le vicariat d’Europe ...

11 février (ancien calendrier) / 24 février (nouveau)

Grand Carême Aux Grandes Complies : lecture du Grand Canon de saint André de Crète Saint Blaise, évêque de Sébaste, martyr ...

24 février

Grand Carême Aux Grandes Complies : lecture du Grand Canon de saint André de Crète Première et deuxième invention du chef ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.