Qu’est-ce que le Grand Carême ? Bien plus qu’une période de jeûne, c’est le « printemps spirituel » de l’Église orthodoxe : quarante jours pour se transformer, changer ses pensées, et s’ouvrir à la miséricorde de Dieu.

Dans ce documentaire, trois spécialistes nous guident :

Mgr Job Getcha, retrace les origines du Carême et explique sa structure – des dimanches préparatoires au dimanche du Pardon, du Grand Canon de saint André de Crète à la liturgie des Présanctifiés.

Le père François Esperet déploie le sens spirituel de la prière de saint Éphrem, récitée chaque jour du Carême. Chaque passion, oisiveté, découragement, domination, vaines paroles, est un bien dévoyée. Chaque vertu demandée, chasteté, humilité, patience, charité, est un chemin de retour à la source.

Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard parle du cœur du Carême : la métanoïa, le repentir. Non pas la culpabilité, mais la liberté de changer ses pensées. Il évoque les larmes de David, le cœur brisé de Pierre, et cette joie paradoxale de celui qui découvre la miséricorde.

Leurs paroles sont entrecoupées par le chant du Grand Canon de saint André de Crète.

Documentaire réalisé par Alexey Vozniuk et produit par le père Jivko Panev