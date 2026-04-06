Apprendre l’Évangile par cœur – Luc 23, 33-35a Jésus en croix : « Père, pardonne-leur »

Il y a sept Paroles du Christ en Croix, rapportées par trois des Évangélistes : une par Marc, trois par Luc et trois par Jean. Chacun raconte l’épisode à sa façon, et ils se complètent mutuellement. Nous abordons ici la première des trois paroles rapportées par Luc.

Le Golgotha est un petit monticule, situé à l’époque en dehors de l’enceinte de Jérusalem, où se déroulaient les crucifixions. Mais le nom lui-même est porteur de sens : Golgotha, en araméen, signifie « Lieu du Crâne ». Les Pères de l’Église ont souvent établi un parallèle entre le lieu de la Crucifixion et le lieu de la sépulture d’Adam, signifiant ainsi que le Nouvel Adam – le Christ – vient par son sacrifice apporter le Salut au Premier. C’est pourquoi, sur les représentations traditionnelles de la Crucifixion, le crâne qui figure au pied de la croix représente Adam (Dieu est vivant, Catéchèse orthodoxe, Le Cerf, 1980, p. 213).

Adam, par qui la mort est entrée dans le monde, et sur qui coule ici le sang vivifiant du Sauveur du monde : raccourci saisissant de l’Histoire et du Salut, donné à voir en une seule image.

Vidéo : Lc 23, 33-35a – Père, pardonne-leur