Bande-annonce : « Les saints ordinaires » – 12 septembre sur France 2 à 9h30

Lorsque Jésus sur la montagne s’adresse à la foule ressemblée : « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt. 5, 38), il n’a fait que répéter les paroles que Dieu a adressées à Moïse (Lévitique 19, 2), nous rappelant ainsi que l’appel à devenir saint est adressé à tout homme et non pas réservé à un nombre restreint de surhommes. Il faut reconnaître que l’Église orthodoxe, dans ses canonisations, a privilégié les martyrs, les hiérarques et les moines, et a largement ignoré les moniales, et plus encore les laïcs, hommes et surtout femmes.

Dans l’émission Orthodoxie « Les saints ordinaires », diffusée le dimanche 12 septembre, Jean-Claude Larchet en compagnie du P. Jivko Panev nous parlera de la sainteté, ainsi que de différents types de saints vénérés dans l’Église orthodoxe.

