Le samedi 21 septembre 2024, l’archevêque Elpidophore d’Amérique (Patriarcat œcuménique) a réuni un groupe de catéchumènes à l’Église orthodoxe par le baptême et la chrismation, en l’Église orthodoxe grecque des Saints-Catherine-et-Georges à Astoria, New York. Cette cérémonie est la première du genre depuis le lancement officiel de la Mission afro-américaine en 2022 par l’archevêque Elpidophore. Les dix néophytes (sept reçus par le baptême et trois par la chrismation) qui ont

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.