Bertrand Vergely : « La demeure » – 27 avril

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Bertrand Vergely : « La demeure » – 27 avril

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « La demeure » aura lieu le lundi 27 avril à 18 h 30 dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 bis rue de Beauvais, Paris 75005 Paris, entrée par la porte rouge !

Entrée payante : 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations : 06 17 86 32 96.

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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