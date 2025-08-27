Nous vous informons que le 12e cycle de conférence « Les Lundis de Port-Royal » de Bertrand Vergely commencera le lundi 29 septembre 2025 à partir de 18H30.
Le douzième cycle est consacrée aux vertus !
Bertrand Vergely s’efforcera de donner des réponses à quelques questions sur les vertus.
Suite à l’explosion du 21 juin 2023, les conférences ont pas lieu dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 rue de Beauvais, Paris 75005 Paris).
Entrée payante: 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations: 06 17 86 32 96.
Vous pouvez regarder en ligne : la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, la huitième, la neuvième série, la dixième série et l’onzième et la douzième.
Les Conférences de Bertrand Vergely
Programme 2025-2026
Septembre 2025
- Dimanche 29 septembre 2025 : Le Ciel et la Terre
Octobre 2025
- Lundi 06 octobre 2025 : Le Christ
- Lundi 13 octobre 2025 : Le Père
- Lundi 20 octobre 2025 : L’Esprit
- Lundi 27 octobre 2025 : L’Expérience trinitaire
Novembre 2025
- Lundi 03 novembre 2025 : L’Univers trinitaire
- Lundi 10 novembre 2025 : L’Homme trinitaire
- Lundi 17 novembre 2025 : Le Corps, temple de l’Esprit
- Lundi 24 novembre 2025 : La Conversion
Décembre 2025
- Lundi 01 décembre 2025 : La Force
- Lundi 08 décembre 2025 : La Libération
- Mercredi 11 décembre 2025 : L’Intelligence
Janvier 2026
- Lundi 05 janvier 2026 : L’Humour
- Lundi 12 janvier 2026 : La Présence
- Lundi 19 janvier 2026 : L’Invisible
- Lundi 26 janvier 2026 : Le Parlant
Février 2026
- Lundi 02 février 2026 : La Parole
- Lundi 09 février 2026 : Le Souffle
- Lundi 16 février 2026 : Le Verbe
- Lundi 23 février 2026 : La Conscience
Mars 2026
- Lundi 02 mars 2026 : La Science
- Lundi 09 mars 2026 : L’Histoire
- Lundi 16 mars 2026 : La Vie
- Lundi 23 mars 2026 : Le Vrai
Avril 2026
- Lundi 06 avril 2026 : Le Bien
- Lundi 13 avril 2026 : Le Beau
- Lundi 20 avril 2026 : La Royauté
- Lundi 27 avril 2026 : La Demeure
Mai 2026
- Lundi 04 mai 2026 : Nicodème
- Lundi 11 mai 2026 : La Pentecôte
Programme sous réserve de modifications