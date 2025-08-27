13e cycle de conférences « Les Lundis de Port-Royal » avec Bertrand Vergely 2025- 2026

Nous vous informons que le 12e cycle de conférence « Les Lundis de Port-Royal » de Bertrand Vergely commencera le lundi 29 septembre 2025 à partir de 18H30.

Le douzième cycle est consacrée aux vertus !
Bertrand Vergely s’efforcera de donner des réponses à quelques questions sur les vertus.

Suite à l’explosion du 21 juin 2023, les conférences ont pas lieu dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 rue de Beauvais, Paris 75005 Paris).

Entrée payante: 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations: 06 17 86 32 96.

Vous pouvez regarder en ligne : la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, la huitième, la neuvième série, la dixième série et l’onzième et la douzième.

Les Conférences de Bertrand Vergely

Programme 2025-2026

Septembre 2025

  • Dimanche 29 septembre 2025 : Le Ciel et la Terre

Octobre 2025

  • Lundi 06 octobre 2025 : Le Christ
  • Lundi 13 octobre 2025 : Le Père
  • Lundi 20 octobre 2025 : L’Esprit
  • Lundi 27 octobre 2025 : L’Expérience trinitaire

Novembre 2025

  • Lundi 03 novembre 2025 : L’Univers trinitaire
  • Lundi 10 novembre 2025 : L’Homme trinitaire
  • Lundi 17 novembre 2025 : Le Corps, temple de l’Esprit
  • Lundi 24 novembre 2025 : La Conversion

Décembre 2025

  • Lundi 01 décembre 2025 : La Force
  • Lundi 08 décembre 2025 : La Libération
  • Mercredi 11 décembre 2025 : L’Intelligence

Janvier 2026

  • Lundi 05 janvier 2026 : L’Humour
  • Lundi 12 janvier 2026 : La Présence
  • Lundi 19 janvier 2026 : L’Invisible
  • Lundi 26 janvier 2026 : Le Parlant

Février 2026

  • Lundi 02 février 2026 : La Parole
  • Lundi 09 février 2026 : Le Souffle
  • Lundi 16 février 2026 : Le Verbe
  • Lundi 23 février 2026 : La Conscience

Mars 2026

  • Lundi 02 mars 2026 : La Science
  • Lundi 09 mars 2026 : L’Histoire
  • Lundi 16 mars 2026 : La Vie
  • Lundi 23 mars 2026 : Le Vrai

Avril 2026

  • Lundi 06 avril 2026 : Le Bien
  • Lundi 13 avril 2026 : Le Beau
  • Lundi 20 avril 2026 : La Royauté
  • Lundi 27 avril 2026 : La Demeure

Mai 2026

  • Lundi 04 mai 2026 : Nicodème
  • Lundi 11 mai 2026 : La Pentecôte

Programme sous réserve de modifications

