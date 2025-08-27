Nous vous informons que le 12e cycle de conférence « Les Lundis de Port-Royal » de Bertrand Vergely commencera le lundi 29 septembre 2025 à partir de 18H30.

Le douzième cycle est consacrée aux vertus !

Bertrand Vergely s’efforcera de donner des réponses à quelques questions sur les vertus.

Suite à l’explosion du 21 juin 2023, les conférences ont pas lieu dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 rue de Beauvais, Paris 75005 Paris).

Entrée payante: 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations: 06 17 86 32 96.

Vous pouvez regarder en ligne : la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, la huitième, la neuvième série, la dixième série et l’onzième et la douzième.

Les Conférences de Bertrand Vergely

Programme 2025-2026

Septembre 2025

Dimanche 29 septembre 2025 : Le Ciel et la Terre

Octobre 2025

Lundi 06 octobre 2025 : Le Christ

Novembre 2025

Lundi 03 novembre 2025 : L’Univers trinitaire

Décembre 2025

Lundi 01 décembre 2025 : La Force

Janvier 2026

Lundi 05 janvier 2026 : L’Humour

Février 2026

Lundi 02 février 2026 : La Parole

Mars 2026

Lundi 02 mars 2026 : La Science

Avril 2026

Lundi 06 avril 2026 : Le Bien

Mai 2026

Lundi 04 mai 2026 : Nicodème

Programme sous réserve de modifications