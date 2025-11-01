Bertrand Vergely : « L’univers trinitaire » – lundi 3 novembre

Catégories À la Une Actualités Annonces Apprendre Conférences Être ensemble Europe Lundis de Port-Royal avec Bertrand Vergely Treizième cycle par
Bertrand Vergely : « L’univers trinitaire » – lundi 3 novembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’univers trinitaire » aura lieu lundi 3 novembre à 18 h 30 dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 bis rue de Beauvais, Paris 75005 Paris, entrée par la porte rouge, la salle à droite rez-de-chaussée).

Entrée payante : 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations : 06 17 86 32 96.

Pour consulter les conférences, allez sur la page !

Vous pouvez (re)voir également en ligne : la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, la huitième, la neuvième série, la dixième série et l’onzième, la douzième et la treizième !

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

2 novembre

21ème dimanche après la Pentecôte Saints Akindynos, Pégase, Aphtonius, Elpidiphore et Anempodiste et leurs compagnons, martyrs en Perse (vers 345) ...

20 octobre (ancien calendrier) / 2 novembre (nouveau)

Saint Artème, grand-martyr à Antioche (362)

Bertrand Vergely : « L’univers trinitaire » – lundi 3 novembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’univers trinitaire » aura lieu lundi 3 novembre à 18 h 30 dans les locaux de ...

Bertrand Vergely « L’expérience trinitaire »

La 5e conférence de Bertrand Vergely, a été consacrée à « L’expérience trinitaire ». Vous pouvez (re)voir également en ligne ...

Bande-annonce « Les saints de Provence » – samedi 1ᵉʳ novembre à 9 h 30 sur France 2

Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. ...

1er novembre

Saints anargyres et thaumaturges Côme et Damien et leur mère sainte Théodote (IIIème s.) ; saint Bénigne de Dijon, apôtre ...

19 octobre(ancien calendrier) / 1er novembre(nouveau)

Saint Jean de Cronstadt (1908)

Le synode biélorusse appelle à la prière et au jeûne en solidarité avec l’Église orthodoxe ukrainienne

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe biélorusse a publié le 28 octobre une déclaration exprimant sa profonde préoccupation face à la ...

Avant-première du film : « Saint Justin le Nouveau Philosophe » le 6 novembre 2025

Avec la bénédiction de Mgr Justin, évêque du Diocèse d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe serbe, le 6 novembre 2025 à ...

31 octobre

Jour de jeûne Saints Stachys, Amplias, Urbain, Narcisse, Apelle et Aristobule, apôtres ; saint Epimaque, martyr en Égypte (vers 250) ...

18 octobre (ancien calendrier)/31 octobre (nouveau)

Jour de jeûne Saint Luc, évangéliste (I) ; saint Marin l’ancien, martyr en Cilicie (IV) ; saint Julien, moine au ...

Le procès sur l’interdiction de la métropole de Kiev de l’Église orthodoxe ukrainienne reporté d’un mois et demi

Le 30 octobre à la sixième cour d’appel de Kiev s’est tenue une audience sur l’affaire de la plainte du ...

Lettre ouverte de l’archevêque Théodose, du Patriarcat de Jérusalem, au vice-président des Etats-Unis, J.D. Vance sur la situation en Palestine

Le 23 octobre, le vice-président américain J.D. Vance a été invité par les responsables des Eglises de Jérusalem à visiter ...

Vendredi, intronisation du nouvel archevêque du Sinaï

Ce vendredi 31 octobre, au saint monastère de Sainte-Catherine du mont Sinaï, aura lieu l’intronisation du nouvel archevêque du Sinaï, ...

L’Église orthodoxe polonaise appelle à la convocation d’un concile panorthodoxe

Le Saint-Synode des évêques de l’Église orthodoxe polonaise, qui s’est tenu le 27 octobre sous la présidence de Sa Béatitude ...

La première école primaire chrétienne orthodoxe d’Écosse ouvre ses portes

L’école de l’église orthodoxe Saint-André, située à l’église de Craigmillar Park à Newington, a accueilli ses élèves pour la première ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.