Participaient à la liturgie l’archevêque d’Helsinki et de toute la Finlande Léon, le métropolite de Kuopio et de Carélie Arsène, le métropolite d’Oulu Élie, le métropolite du Burundi et du Rwanda Innocent (Patriarche d’Alexandrie) et l’ex-métropolite d’Oulu Pantéléimon, avec le clergé du monastère. Le père Mattias Palli, représentant l’Église orthodoxe apostolique d’Estonie (Patriarcat de Constantinople), participait également à l’office. Les moniales du monastère de la Sainte-Trinité de Lintula, ainsi qu’un grand nombre de clercs et de laïcs ont assisté à la célébration. Après la lecture de l’Évangile et l’homélie de l’archevêque, l’archidiacre Victor a lu le synaxaire du saint. Après la liturgie a eu lieu la procession de l’icône de saint Jean dans les locaux du monastère, où vécut le saint dans l’ascèse et où il devint père spirituel de nombreux orthodoxes, tant de Finlande que de l’étranger. Le recueil des lettres de saint Jean a été publié en russe, alors que le saint était encore en vie. Les lettres de l’Ancien de Valaam sont connues dans de nombreux pays du monde. À l’issue de la divine liturgie, le représentant de l’Église orthodoxe apostolique d’Estonie, le père Madis Palii a adressé ses félicitations à l’Église de Finlande de la part du métropolite de Tallin et de toute l’Estonie Stéphane (Patriarcat œcuménique). Celui-ci a offert au monastère une icône de tous les Néomartyrs d’Estonie. L’après-midi de la fête, le métropolite Pantéléimon a récité l’Acathiste à saint Jean en l’église du monastère dédiée à tous les saints ascètes. La mémoire du saint est fixée au 5 août. On peut trouver ici une courte biographie et des conseils spirituels du saint.

Source (dont photographie) : Romfea