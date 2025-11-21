Centenaire de l’Institut Saint-Serge : le programme du colloque international « Héritage et horizons pour la théologie orthodoxe du XXIᵉ siècle » (du 27 au 29 novembre)

À l’occasion du centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, ce colloque de trois jours mettra en lumière le renouveau théologique et spirituel porté par l’ITO au XXᵉ siècle, tout en ouvrant une réflexion sur les perspectives de la théologie orthodoxe au XXIᵉ siècle.

Les deux premières journées seront consacrées à une relecture de l’histoire de l’institut, aux témoignages d’anciens étudiants et à ses contributions dans les différents domaines théologiques.

La troisième journée explorera la place de l’ITO dans la vie de l’Église et de la société contemporaine.

Le colloque pourra être suivi en présentiel ou à distance (visioconférence).

À cette occasion seront également présentés :

• une exposition retraçant le centenaire de l’institut

• un film réalisé par Alexey Vozniuk et P. Jivko Panev.

Pour connaître le programme du colloque, veuillez cliquer ici.

Pour vous inscrire en ligne, veuillez cliquer là.

L’inscription est obligatoire pour tous les participants. L’événement est gratuit pour les étudiants de l’Institut Saint-Serge.

Complément : vidéo de la conférence de Michel Stavrou sur la fondation de l’Institut Saint-Serge en 1925.

Source : Institut Saint-Serge