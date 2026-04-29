RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « La plus belle manière de vivre »

Catégories À la Une Apprendre Écouter Podcast audio Radio par
RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « La plus belle manière de vivre »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose d’aller à la découverte du dernier livre de Bertrand Vergely ayant pour titre « La plus manière de vivre » (Guy Trédaniel éditeur, 2026, 312 pages, 21,90 euros). Il s’agit d’un journal qui s’il rapporte les activités de son auteur au jour le jour, n’en est pas moins un recueil de précieuses de notices ou notes sur les divers concepts philosophiques. Elles sont claires et brèves sans être approximatives. Ce dernier ouvrage de Bertrand Vergely est comme bien d’autres, « habité de ce souffle qui est la marque de son auteur ». A découvrir absolument ! Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « La plus belle manière de vivre »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose d’aller à la découverte du dernier livre de Bertrand Vergely ayant pour titre « La ...

29 avril

Jour de jeûne Les neuf saints Martyrs de Cyzique : saints Théognide, Rufus, Théostique, Antipater Artème, Magnus, Théodote, Thaumase et ...

16 avril (ancien calendrier) 29 avril (nouveau)

Jour de jeûne Saintes Agapie, Irène et Chionie, martyres à Thessalonique (304) ; saint Léonide, saintes Charisse, Niké, Galine, Callista, ...

Bénédiction de la nouvelle iconostase de l’église orthodoxe des Saints-Cyrille-et-Méthode à Pantin

L’église des Saints-Cyrille-et-Méthode, sous la juridiction de l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid, a accueilli dimanche 26 avril une liturgie ...

Patriarcat de Géorgie : le Saint-Synode se réunit aujourd’hui pour désigner les trois candidats au patriarcat

Une journée d’importance historique se déroule aujourd’hui pour l’Église orthodoxe de Géorgie : le Saint-Synode s’est réuni afin d’engager le ...

Le métropolite Marc a présidé la fête onomastique de la cathédrale Sainte-Marie-Madeleine à Madrid

Le 26 avril 2026, 3e dimanche après Pâques, celui des saintes femmes-myrophores, la Divine Liturgie fut célébrée en la cathédrale ...

Parution : « Relations et échanges entre les Églises orthodoxes chalcédoniennes et non-chalcédoniennes, hier et aujourd’hui »

Christine Chaillot (dir.), « Relations and Exchanges between the Eastern Orthodox (Chalcedonian) and the Oriental Orthodox (Non-Chalcedonian) Churches in the ...

RCF Aix-Marseille : Les apocryphes chrétiens – Un genre littéraire issu du judaïsme

Les écrits apocryphes, littéralement « cachés », sont nés dans la diversité foisonnante des premières communautés chrétiennes entre le IIᵉ ...

15 avril (ancien calendrier) / 28 avril (nouveau)

Saints Apôtres des 70 : Aristarque, Pudens et Trophime (vers 67) ; saintes Anastasie et Basilisse, martyres à Rome (Ier ...

28 avril

Saints Jason et Sosipater, apôtres, sainte Cercyre, et leurs compagnons martyrs à Corfou (I°) ; saints Zenon, Eusèbe, Néon et ...

Vient de paraître : « Théophanô, sainte  impératrice byzantine : sa vie et son culte dans la Constantinople du IXᵉ siècle »

Le livre Rares sont les femmes que l’Église byzantine a reconnues et vénérées comme saintes. L’impératrice Théophanô (née en 867 ...

Bertrand Vergely : « La demeure » – 27 avril

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « La demeure » aura lieu le lundi 27 avril à 18 h 30 dans les locaux de la ...

27 avril

Saint Syméon, frère du Seigneur, évêque de Jérusalem et martyr (107) ; saint Euloge l’hospitalier de Thébaïde (IVème s.) ; ...

14 avril (ancien calendrier) 27 avril (nouveau)

Saint Martin, pape de Rome, confesseur (655) ; saints Antoine, Jean et Eustache, martyrs en Lituanie (1347) ; saint Ardalion ...

Le patriarche œcuménique : « Derrière les statistiques et les analyses économiques se trouvent les réalités humaines »

Le patriarche œcuménique Bartholomée a prononcé vendredi 24 avril 2026 une allocution remarquée à la 18ᵉ session de la conférence ...

Bertrand Vergely : « La royauté »

La 27ᵉ conférence de Bertrand Vergely a été consacrée à « La royauté ». Vous pouvez (re)voir également en ligne ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.