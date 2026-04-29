RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « La plus belle manière de vivre »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose d’aller à la découverte du dernier livre de Bertrand Vergely ayant pour titre « La plus manière de vivre » (Guy Trédaniel éditeur, 2026, 312 pages, 21,90 euros). Il s’agit d’un journal qui s’il rapporte les activités de son auteur au jour le jour, n’en est pas moins un recueil de précieuses de notices ou notes sur les divers concepts philosophiques. Elles sont claires et brèves sans être approximatives. Ce dernier ouvrage de Bertrand Vergely est comme bien d’autres, « habité de ce souffle qui est la marque de son auteur ». A découvrir absolument ! Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF