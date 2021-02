Cinquantenaire du sacre épiscopal du métropolite d’Ancyre Jérémie (Calligiorgis)

Il y a exactement 50 ans, l’actuel métropolite d’Ancyre (Ankara) Jérémie recevait le sacre épiscopal en la cathédrale orthodoxe grecque Saint-Étienne de Paris. Quelques semaines auparavant, il avait été élu évêque vicaire du diocèse métropolitain de France par le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique, avec le titre d’évêque de Sasimes. Le sacre était présidé par le métropolite de France Mélétios, assisté par l’archevêque de Thyatire et de Grande-Bretagne Athénagoras, des métropolites d’Autriche Chrysostome et de Suède Polyeucte, de l’archevêque de Syracuse Georges et de l’évêque de Campanie Méthode (Archevêché des Églises orthodoxes de tradition russe) et de l’évêque de Chersonèse Pierre (Patriarcat de Moscou). Le métropolite de Chalcédoine, représentant le patriarche œcuménique Athénagoras, assistait à la cérémonie.

Mgr Jérémie, dans le monde Paraschos Calligiorgis, est né le 17 janvier 1935 à Cos, où il acheva ses études élémentaires. En 1948, il entra à l’école ecclésiastique de Patmos et, en 1952, à la Faculté théologique de Halki, où il reçut son diplôme en 1959. Le 9 août 1959, il fut ordonné diacre par le métropolite des Îles des Princes Dorothée et partit ensuite en France, où il compléta sa formation à l’Institut supérieur de Liturgie à Paris. Le 26 juillet 1964, il fut ordonné prêtre par le métropolite de France Mélétios, nommé doyen de la paroisse Saints-Constantin-et-Hélène à Paris et chancelier du diocèse métropolitain de France du Patriarcat œcuménique. Le 31 janvier 1971, il fut sacré évêque de Sasimes et nommé évêque vicaire du diocèse métropolitain de France. En 1988, le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique l’élut métropolite de France. En 1987, il fut nommé vice-président du Conseil des Églises chrétiennes en France. De 1992 à 1997, il a été vice-président de la Conférence des Églises européennes, puis, le 19 novembre 1997, il en fut élu président pour cinq ans. En janvier 2002, il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur par le président Jacques Chirac. Le 20 janvier 2003, il fut élu métropolite de Suisse par le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique. Parallèlement, il fut directeur du Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Chambésy et du secrétariat de préparation du Saint et Grand Concile. Le 18 juillet 2018, il a été élu métropolite d’Ancyre et exarque honoraire de toute la Galatie. Depuis lors, il demeure à Kos.

