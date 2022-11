Cinquantième anniversaire du sacre épiscopal de l’Archevêque de Tirana et de toute l’Albanie Anastase

Le métropolite Athénagoras de Belgique a assisté au Te Deum pour la fête du roi des Belges, le mardi 15 novembre 2022 en la cathédrale des Saints-Gudule-et-Michel à Bruxelles. Le Te Deum y fut présidé par le cardinal Jozef De Kesel. On y notait la présence des majestés le roi Albert II et la Reine Paolo et les princes Laurent, Astrid, Laurent et Claire, le Premier ministre Alexander De Croo

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter