L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge en partenariat avec la Faculté de théologie catholique d’Angers organise du 25 au 26 novembre un colloque « Saint Syméon le Nouveau Théologien. Chantre de la lumière divine ».

Saint Syméon le Nouveau Théologien, dont on fête en 2022 le millénaire de la dormition, est l’un des saints les plus énigmatiques que l’Église orthodoxe ait connus. Proche du pouvoir impérial byzantin du fait de son origine familiale, il s’en détacha pour s’attacher au Christ à la suite de son père spirituel, Syméon l’Ancien. Devenu moine puis higoumène du monastère Saint-Mamas de Constantinople, à l’heure où Byzance connaissait une renaissance intellectuelle spectaculaire, il fut un grand rénovateur de la vie monastique et, dans de larges milieux laïcs, le prophète d’une expérience chrétienne renouvelée. Brisant les cloisonnements entre ministères et charismes, il développa une théologie de la lumière et de l’expérience consciente de Dieu qui ne tarda pas à déranger. Malgré sa canonisation rapide, sa vie et son œuvre ont connu une réception en demi-teinte.

