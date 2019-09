Le 225ème anniversaire de l’arrivée des missionnaires orthodoxes en Alaska a été marqué par la célébration de la divine liturgie et une proclamation du gouverneur de l’État d’Alaska. « Le 21 décembre 1793, l’archimandrite Joasaph, avec trois hiéromoines, un hiérodiacre, un moine et quelques assistants laïcs ont quitté Saint-Pétersbourg pour se rendre à la colonie russo-américaine de Kodiak, en Alaska, éloignée de 12’000 kilomètres. Cela reste le plus grand voyage missionnaire d’un groupe jamais enregistré dans l’histoire. Le voyage dura 293 jours, en traversant la Russie et la Sibérie par voie terrestre, puis en entreprenant un voyage maritime dangereux jusqu’à Kodiak. Les missionnaires arrivèrent le 24 septembre 1794 pour commencer leur œuvre auprès des peuples autochtones d’Alaska ou, comme les appelaient les Russes ‘les Américains’, écrit l’archevêque de Sitka et d’Alaska David (Église orthodoxe d’Amérique, OCA) à l’occasion de la commémoration de l’arrivée à Kodiak, en Alaska, des missionnaires de Valaam, dont saint Germain et le martyr saint Juvénal. Comme l’écrit l’archevêque David, « l’œuvre héroïque de ces quelques hommes a permis de répandre l’orthodoxie sur ce continent… Leur seule préoccupation était d’accomplir le grand commandement de notre Seigneur, dans le 28ème chapitre de l’Évangile selon saint Matthieu, à savoir de faire des disciples dans toutes les nations et de les baptiser au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». « Cet anniversaire est une façon de souligner la grande œuvre des missionnaires de Valaam, mais aussi une façon de nous montrer la voie à suivre », a poursuivi l’archevêque d’Alaska, appelant son troupeau à devenir un « nouveau Valaam » et à apporter l’Évangile de Jésus-Christ à ceux qui cheminent dans les ténèbres. « C’est maintenant notre heure, c’est notre appel à être ceux qui perpétuent ce grand travail missionnaire, à notre époque, pour notre peuple », déclare l’archevêque David. L’anniversaire a été également marqué par la célébration de la divine liturgie le 24 septembre en la cathédrale de la Résurrection à Kodiak, où reposent les reliques de saint Germain. Le gouverneur de l’Alaska, Michael J. Dunleavy a également publié une proclamation officielle en l’honneur de l’anniversaire de l’arrivée des missionnaires de l’Alaska. Dans celle-ci, le gouverneur rappelle que la Compagnie russo-américaine avait demandé à l’impératrice Catherine de Russie d’envoyer des missionnaires, ce qui eut pour conséquence la venue du groupe missionnaire qui voyagea des milliers de kilomètres, depuis le monastère de Valaam jusqu’à Kodiak. Le gouverneur Dunleavy reconnaît officiellement le 24 septembre 2019, comme « le 225ème anniversaire de l’arrivée des missionnaires orthodoxes russes en Alaska » et appelle tous les habitants de l’Alaska à reconnaître cet événement marquant de l’histoire de l’Alaska. Selon la proclamation, il y a aujourd’hui plus de 50’000 résidents orthodoxes en Alaska. On peut visionner ici deux extraits de la liturgie (les Béatitudes et la petite entrée) en la cathédrale de la Sainte-Résurrection à Kodiak.

Source (dont illustrations) : Orthodox Christianity