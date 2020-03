Communiqué de la métropole de France invitant à la fermeture des églises

Au vu de l’évolution préoccupante de la pandémie de Coronavirus dans le pays et suite aux dernières déclarations du Gouvernement, nous invitons toutes les communautés de la Métropole grecque orthodoxe de France à rester fermées ce week-end, et ce jusqu’à nouvel ordre. C’est donc avec le plus grand regret que nous vous annonçons l’annulation de tous les services liturgiques aussi bien en semaine que le dimanche. Prenons cette occasion, pour prier avec davantage de ferveur pour une résolution rapide de cette crise sanitaire afin que nous puissions célébrer dans la joie la lumineuse fête de la Résurrection de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ.

Fait à Paris, le 13 mars 2020

+ Le Métropolite Emmanuel de France

Source