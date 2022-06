Communiqué de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France suite à la tenue de sa réunion périodique

Le 10 juin, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France a tenu une réunion périodique. A la suite de cette rencontre, un communiqué a été publié. Voici les principaux points mentionnés (extraits) :

1 . “Les évêques orthodoxes de France souhaitent en premier lieu adresser à Sa Sainteté le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée 1er, leurs meilleurs vœux de longue vie pour les trente ans de son ministère depuis son accession au Trône du Patriarcat œcuménique.”

2 . “Avec joie, les évêques orthodoxes de France saluent la reprise de la communion eucharistique entre les Patriarcats œcuménique et de Serbie, d’une part, et les communautés orthodoxes de l’ancien Archevêché d’Ohrid et de l’actuelle République de Macédoine du Nord, d’autre part.”

3 . “Les évêques orthodoxes de France expriment de nouveau leur grande inquiétude face à la poursuite des opérations militaires en Ukraine qui continuent à causer malheurs et destructions dans ce pays. Ils exhortent la communauté internationale à redoubler les efforts diplomatiques pour faire cesser cette guerre, et permettre le plus rapidement possible, l’instauration d’un dialogue qui permet de jeter les fondements d’une paix durable bénéfique et sécurisante pour toutes les parties.”

4 . “Les évêques orthodoxes de France se réjouissent de l’élection de Mgr Justin (Jeremić), le nouvel évêque serbe d’Europe occidentale, dont le siège est à Paris, qui succède à Mgr Luka (Kovacević), décédé le 17 décembre 2021.”

5 . “Les évêques orthodoxes de France saluent la présence et la participation aux travaux de la réunion de l’AEOF de ce jour de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna et de son évêque auxiliaire, Son Excellence, Mgr Syméon de Domodedovo.”

6 . “Ayant pris connaissance des préparatifs dans cette rencontre à venir, les évêques orthodoxes de France saluent la tenue du prochain congrès triennal de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, sous l’égide de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, du 29 octobre au 1er novembre 2022, à la maison diocésaine d’accueil de Merville (à proximité de Lille), autour du thème : “L’Église, espace de liberté ?”. “

7 . “Les évêques orthodoxes de France se réjouissent de la coopération entre les trois instances chrétiennes de France (catholique, protestante et orthodoxe) et ce, dans le cadre des travaux du recours judiciaire introduit en février dernier devant le Conseil d’État par ces trois instances à l’encontre de certaines dispositions de la loi confortant le respect des principes de la République (la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 qui a introduit des modifications majeures au régime du droit de cultes en France) et de ses décrets d’application.”

Source et intégralité du communiqué : AEOF