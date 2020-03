Communiqué du Patriarcat de Géorgie au sujet du coronavirus

« En raison des développements concernant le coronavirus, l’OMS recommande de prendre des mesures spéciales au niveau international. Actuellement, il existe certaines réglementations dans notre pays et des conseils du Centre national de contrôle des maladies et de la santé publique. La responsabilité citoyenne exige de nous de suivre ces directives. C’est la raison pour laquelle l’Église de Géorgie exhorte également les paroissiens d’éviter les voyages à l’étranger, y compris les pèlerinages, et conseille à tous, excepté les nécessités extrêmes, de ne pas quitter la Géorgie. Quant à ceux qui viennent de pays à hauts risques, ils doivent particulièrement observer la règle de l’isolement. Ceux qui sont infectés par la grippe ou le virus de la grippe doivent se comporter avec prudence et à rester à la maison. Dans ces cas où les fidèles ne peuvent sortir de leur maison et le souhaitent, les prêtres doivent les visiter à domicile et leur donner la Communion. Il convient que vous buviez l’eau bénite (à jeûn) et que vous aspergiez avec celle-ci les lieux de votre vie et de votre travail. Nous vous exhortons à dire dans votre cœur la prière « Seigneur Jésus Christ aie pitié de moi » ou, brièvement, « Seigneur aie pitié ». De même, habituellement avant et après le repas, il faut réciter la prière et bénir la nourriture en traçant la Croix avec la main. Une attention particulière doit être donnée à l’hygiène personnelle et à la propreté en général. Il est également nécessaire de suivre les règles proposées par l’organisme susmentionné qui concernent les relations interpersonnelles. Le Patriarcat de Géorgie a également décidé des mesures supplémentaires de sécurité, et des désinfectants sont déjà à disposition dans les églises. Il va de soi que les divines Liturgies auront lieu dans les paroisses de la façon habituelle, mais nous considérons que des tasses jetables doivent être utilisées pour le vin dilué dans l’eau tiède que boivent les fidèles après avoir communié. Nous voudrions souligner que l’église est un lieu de culte particulier et que la Liturgie qui y est célébrée est l’acte le plus important sur terre. En participant aux offices, nous recevons le Corps et le Sang de Jésus-Christ vivant, qui est la source de la vie et de la paix, de l’espoir et de la joie, et il ne faut pas que nous nous éloignions de cette grâce. Nous exhortons les prêtres à prier pour ceux qui souffrent du coronavirus et ceux qui travaillent infatigablement pour aider au traitement des malades. Après la Liturgie, il est conseillé aux prêtres d’organiser des processions avec l’eau bénite et d’asperger les espaces de l’église et les routes. Le catholicos-patriarche de toute la Géorgie a décidé, tant que la situation de crise existera dans le pays, dès le 15 mars à 12h à sonner les cloches (et aussi de préférence dans les paroisses de l’Église géorgienne de l’étranger) et à réciter tous ensemble les prières suivantes : « Notre Mère », « Mère de Dieu et Vierge réjouis-toi », « Ouvre-nous les portes de la pénitence ». Ceux qui ne seront pas dans les églises à ce moment devront, là où ils sont, participer par leurs prières pour l’unité et la concorde et nous prierons également pour le monde entier, la Géorgie et nos framilles. En même temps, Sa Sainteté [le catholicos-patriarche] que chaque fidèle lise quotidiennement l’Hymne Acathiste à la Très sainte Mère de Dieu, qui de nombreuses fois a sauvé les hommes des grandes épreuves. Nous vous appelons à vous aider mutuellement et à surmonter les difficultés et à pardonner et à progresser dans l’amour chrétien et le souci des autres : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ ». Que Dieu bénisse notre pays, chacun de vous et que la foi en Dieu renforce le peuple, Amen ! »

