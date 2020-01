À la veille de la fête lumineuse de la Nativité du Christ, le 4 janvier 2020, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe avec à sa tête Sa Sainteté le patriarche de Serbie Irénée, a tenu une session au palais patriarcal de Belgrade, à laquelle ont participé les hiérarques qui ont juridiction sur le Monténégro : Son Éminence le métropolite Amphiloque du Monténégro et du Littoral, Leurs Excellences les évêques Joannice de Budimlje, Athanase de Mileševo, et Dimitri de Zahumlje-Herzégovine. À la session étaient également présents leurs Excellences les évêques vicaires Stéphane de Remesiana et Méthode de Dioclée. La raison immédiate de cette séance élargie du Synode était la promulgation de la loi contraire à la constitution et à la civilisation sur la liberté de religion ou de confession et le statut juridique des communautés religieuses,qu’il serait plutôt juste d’appeler loi contre l’Église orthodoxe au Monténégro. Il est constaté avec regret que la promulgation de cette loi a déjà provoqué de nombreuses conséquences négatives au Monténégro et dans la région au sens large. Le Saint-Synode des évêques, avec Leurs Éminences et Leurs Excellences, a exprimé sa pleine compréhension pour l’inquiétude justifiée du peuple orthodoxe fidèle au Monténégro et a donné son soutien total à l’opposition chrétienne pacifique de celui-ci à l’injustice causée à l’Église et au peuple par cette loi susmentionnée anti-démocratique et discriminatoire qui a été votée. Précisément, par cette loi est rendue possible la saisie et la profanation des sanctuaires ainsi que le mépris des testaments de leurs saints fondateurs et donateurs qui ont consacré ces sanctuaires à Dieu et à l’Église et non à quel État ou pouvoir civil que ce se soit. Il s’est avéré jusqu’à maintenant que les rassemblements populaires, à l’occasion de l’injustice mentionnée, a revêtu un caractère explicitement ecclésial, et il est nécessaire que l’on s’abstienne à l’avenir également de tout débordement politique ou de parti lors de ces rassemblements uniques. Il est évident que la loi susmentionnée est une aggravation sans précédent des divisions et des conflits existant déjà dans la société monténégrine. Dans le cadre de cette session élargie, le Saint-Synode des évêques appelle encore une fois les organes de l’État du Monténégro à prendre conscience de leur responsabilité devant l’histoire et l’avenir, et à reconsidérer leur position sur les droits et les libertés religieuses de leurs citoyens et de l’Église majoritaire au Monténégro. L’Église orthodoxe serbe et ses diocèses au Monténégro défendra par tous les moyens légaux et juridiques à ses disposition les droits et liberté religieux et appelle en même temps tous les acteurs concernés à reprendre un dialogue approfondi sur cette question particulièrement importante et sensible.

Source (dont photographie) : Église orthodoxe serbe