Concert de chant byzantin au profit du monastère de Godoncourt à Paris le 19 décembre

Le dimanche 19 décembre prochain un concert de chants de Noël et de chants religieux est organisé au profit du monastère de Godoncourt. Le concert sera donné par Adrian Sirbu, l’un des plus grandes spécialistes de la musique psaltique, Marilyn Leignel, musicologue et compositrice et le chœur « Saints Archanges ». L’événement a lieu avec la bénédiction de Son Éminence Mgr Joseph !

Concert extraordinaire à la cathédrale orthodoxe roumaine « Saints Archanges » à Paris (9 bis, rue Jean de Beauvais) à 12h00.