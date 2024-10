Conférence pan-européenne de musique liturgique orthodoxe à Londres : un événement à ne pas manquer !

La sixième Conférence pan-européenne de musique liturgique orthodoxe se tiendra à Londres du 23 au 26 janvier 2025. Cet événement majeur est consacré à la question brûlante du rôle de la tradition dans le chant d’Église : « Tradition dans le chant d’Église : une relique ou un besoin pressant ? », en commémoration du bicentenaire du décès de Dmitri Stepanovitch Bortnianski.

Lieu et programme

La conférence aura lieu à la Cathédrale de la Nativité de la Très Sainte Mère de Dieu et des Saints Martyrs Royaux, un cadre idéal pour accueillir les échanges entre experts internationaux du chant choral et de la musique d’église orthodoxe. Le programme inclura des conférences données par des spécialistes reconnus, des ateliers, des tables rondes et des discussions en groupe. Une partie des offices religieux sera enrichie par les œuvres du compositeur Bortnianski, mettant en lumière son apport significatif à la musique liturgique.

Les thématiques abordées :

La préservation des traditions dans le chant liturgique.

L’influence des tendances modernes sur la musique d’église.

Les défis liés au choix du répertoire.

La conférence est ouverte aux chefs de chœur d’église, aux chanteurs, aux lecteurs ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par la musique chorale orthodoxe russe.

Informations pratiques

Les langues de travail seront le russe et l’anglais, avec une traduction simultanée disponible. Le coût total pour participer à la conférence est de 290 £ (350 EUR) et comprend l’accès à toutes les activités (conférences, répétitions, séminaires), ainsi que tous les déjeuners et dîners (sauf le dîner du vendredi). Un banquet de clôture est prévu le dernier jour.

Pour ceux qui ne pourraient assister à la conférence dans son intégralité, il est possible de participer à une partie seulement des événements. Des tarifs préférentiels pour l’hébergement à proximité de la cathédrale sont également proposés.

L’inscription débutera le 23 janvier 2025 à 9h30, suivie de l’ouverture officielle de la conférence avec un moleben à 10h00.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d’explorer et de célébrer la riche tradition de la musique liturgique orthodoxe, tout en honorant la mémoire de Bortnianski.

Pour vous enregistrer, cliquez ICI !