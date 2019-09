Une conférence de représentants d’Églises et de communautés religieuses s’est tenue le 9 septembre à Paris, au Collège des Bernardins, sur « Le rôle des responsables religieux dans la lutte contre la haine ».

L’atelier était organisé conjointement par le Patriarcat œcuménique et l’Interfaith Alliance for Safer Communities » des Émirats arabes unis. Le groupe ayant participé à la réunion était constitué de représentants venus d’Europe et du Moyen-Orient.

On note parmi les participants : Son Éminence, le métropolite Emmanuel de France, Son Éminence, l’archevêque Nikitas de Thyatiron et de Grande-Bretagne, Son Éminence, l’archevêque Efthratios de Tsernichiv et Nizchiv, Son Éminence l’archevêque Job de Telmessos, Son Excellence l’évêque Irénée de Reghion, Son Excellence, l’évêque Maxime de Mélitène, le rabbin David Rosen, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, l’imam de Lyon, Hacéne Taïsi, le pasteur Christian Krieger, le pasteur François Clavairoly, des membres du clergé orthodoxe, des universitaires ainsi que des journalistes.

