Conférences à la cathédrale orthodoxe roumaine de paris à l’occasion de la fête patronale

À côté du programme liturgique de la fête patronale de la cathédrale des Saints-Archanges à Paris, plusieurs événements culturels ont eu lieu pendant deux jours qui ont mis l’accent sur l’identité nationale et spirituelle des Roumains dans la capitale française. L’archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard était parmi les invités de l’événement et a donné une conférence sur la culture technologique et la foi.

En outre, le professeur Matei Cazacu, docteur en histoire et civilisation byzantine et post-byzantine, a parlé à la communauté du « rôle des étrangers dans l’organisation et le renforcement de l’Orthodoxie roumaine » et le chercheur Adrian Nicolae Petcu a évoqué la façon dont l’Église orthodoxe roumaine à Paris se présentait à l’époque de l’archimandrite Théophile Ionescu.

Un autre événement dans le programme de la fête patronale a été la première du film documentaire « La Couronne de Roumanie », en présence du directeur du château de Peles, Narcis Dorin Ion, mais aussi du réalisateur, George Grigoriu. Le documentaire présente le couronnement des rois de Roumanie et a été réalisé avec le soutien du Département des Roumains de l’étranger. « Il s’agit d’un document historique vivant et animé dans lequel nous pouvons déchiffrer à un haut niveau scientifique l’histoire particulière d’un symbole : la Couronne des Roumains, la Couronne roumaine au fil des siècles », a déclaré Narcis Dorin Ion à Trinitas TV.

Le métropolite Joseph d’Europe occidentale et méridionale, le secrétaire d’État aux Roumains de l’étranger, Gheorghe Cârciu, et la nouvelle ambassadrice de Roumanie en France, Ioana Bivolaru, ont assisté à la projection, ainsi que 300 autres personnes. Les événements ont eu lieu à la fin de la semaine dernière et ont été diffusés en direct par Apostolia TV. On peut visionner ICI les conférences, dont celle du père Marc-Antoine ci-dessous :

. La fête patronale elle-même a été célébrée le dimanche, quelques jours avant la mémoire des saints archanges Michel et Gabriel, pour permettre la participation du plus grand nombre possible de Roumains dispersés sur de longues distances autour de la capitale française.

