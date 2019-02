Le métropolite Joseph d’Europe occidentale et méridionale de l’Église orthodoxe roumaine a consacré samedi dernier l’église des Saints-ancêtres-de-Dieu-Joachim-et-Anne », construite avec l’aide de la communauté roumaine. Dans son allocution prononcée à l’occasion de ce grand événement dans la vie de la paroisse, le métropolite a apprécié les efforts déployés par les membres de la communauté pour la construction de l’église. En effet, les Roumains ont aidé efficacement à la réalisation des travaux chaque samedi, et aussi le soir dans la semaine, après le travail. À l’issue de la sainte Liturgie qui a suivi l’office de consécration de l’édifice, le métropolite a décerné la croix et la gramota métropolitaines au père Răzvan Bena, tandis que les fidèles qui se sont impliqués dans l’aménagement et l’ornementation de l’église ont reçu la gramota métropolitaine. Depuis 2010, les Roumains du sud de Paris se sont organisés en communauté, et ont participé pendant sept ans aux offices dans une église catholique qu’ils avaient louée. Il y a environ deux ans, plus de 200 Roumains membres de la paroisse de Palaiseau, ont réussi avec de grands efforts à acquérir un espace dans un local industriel, qu’ils ont aménagé en église selon les normes canoniques du culte orthodoxe.

