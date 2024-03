Cours d’été de musique liturgique

L’école de musique liturgique de l’Église orthodoxe russe hors frontières en Europe annonce l’admission des étudiants pour la nouvelle année d’études. Les cours auront lieu tous les jours à l’église Saint-Pantéléimon à Cologne (Allemagne).

Les étudiants sont logés dans les locaux de la paroisse et bénéficient de trois repas gratuits par jour. Les cours se dérouleront en russe.

Ce programme s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large de l’Église orthodoxe russe hors frontières visant à améliorer la qualité des chants d’Église dans la diaspora russe. Le programme est conçu pour la formation et l’éducation régulières des chanteurs et chefs de chœur actuels et futurs dans les paroisses européennes, avec les conseils et le soutien académique de l’école synodale de musique liturgique existante auxÉtats-Unis.

L’école de musique liturgique propose également des cours de formation distincts pour les lecteurs.

Les inscriptions pour la nouvelle année d’études de l’été 2024 sont ouvertes !