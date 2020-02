Dans le cycle « Médecine, science et foi », le 9 février à Paris : « Tous sous tensions ? »

Dimanche 9 février, à 18h à la cathédrale des Saints-Archanges à Paris (9bis, rue Jean de Beauvais, 5e), aura lieu la troisième séance du cycle « Médecine, science et foi« , un cycle de dialogue interdisciplinaire dont l’objectif est de comprendre le lien entre maladie, guérison et foi. Les conférenciers invités donneront des éclairages médicaux, psychologiques mais aussi spirituels sur le lien qui peut exister entre l’état de la personne et la survenue d’une pathologie chronique.

L’objectif est avant tout celui d’un dialogue qui permettra d’ouvrir ou rappeler des perspectives qui peuvent aider l’homme d’aujourd’hui à comprendre la maladie et les diverses formes de souffrances qui lui sont liées, mais aussi les soins thérapeutiques, la guérison et la santé elle-même, dans un cadre plus vaste que celui offert par notre civilisation dominée par les valeurs techniques et matérielles. Loin d’être un évènement qui ne concernerait que notre corps, la maladie constitue dans bien des cas une épreuve spirituelle qui engage la totalité de l’être et son destin. Dans ce contexte le dialogue entre médecine, science et foi devient de plus en plus nécessaire, voire inévitable. Avec la présence du Dr Caterina Loghin, médecin spécialiste en cardiologie au centre hospitalier de Chartres, du Dr Simona Zamfirescu, psychiatre au groupe hospitalier Paul Guiraud- Villejuif et du prêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard, recteur de la paroisse Saint-Germain-et-saint-Cloud à Louveciennes, sera abordée l’épineuse problématique des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde, selon l’OMS.

Cette troisième séance, organisée et présentée par Monica Turinici (chercheur doctorant à Liraes – université Paris-Descartes) aura lieu avec le soutien du site Orthodoxie.com.