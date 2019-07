« Il y a de nombreux hommes qui sont dans la détresse chez eux, à l’hôpital, dans d’autres institutions et souffrent de la solitude. À la souffrance de la maladie s’ajoute la souffrance de la solitude quand les malades sont isolés, quand ils ne reçoivent pas de visites », a déclaré le patriarche Daniel au sujet de la situation malheureuse dans laquelle se trouvent de nombreux hommes. Selon les dernières statistiques, la solitude est devenue une épidémie globale, tandis que le nombre de ceux qui vivent seuls est élevé comme jamais. En 2015, 1.500.000 personnes âgées étaient affectées par la solitude. Dans son homélie, le patriarche de Roumanie a exhorté à offrir à ceux qui sont seuls et malades, la communion et l’amour miséricordieux, qui sont en quelque sorte de vrais médicaments qui leur offrent un soulagement et les aident à surmonter la solitude et les faiblesses physiques. « Il est nécessaire de visiter les malades, même si nous ne pouvons les guérir. Nous prions pour eux », a dit le primat. « Notre présence auprès des malades est pour eux un soulagement, une libération de la solitude. Même si on ne fait pas de miracle en guérissant son corps ou son psyché, celui qui souffre reçoit un soulagement, parce qu’il n’est pas seul, parce qu’il y a une présence miséricordieuse, humaine auprès de lui ». Le patriarche a parlé également des conséquences négatives d’une vie passée dans la solitude. « Il se produit également que des malades, qui éprouvaient une grande souffrance, sont morts en « se faisant du mauvais sang » comme on dit dans le peuple, c’est-à-dire une douleur de l’âme, parce qu’il leur paraissait qu’ils n’étaient plus aimés de personne, qu’ils n’étaient plus appréciés de personne. Tandis que d’autres, dans un moment de désespoir, se sont suicidés, ont mis fin à leurs jours parce qu’ils n’y avait personne auprès d’eux pour leur donner des forces, pour leur dire une parole d’encouragement, de consolation, d’estime ». Le patriarche de Roumanie a exhorté à ne pas rétrécir l’horizon de notre prière, et à ne pas prier seulement pour nos proches, mais aussi pour tous ceux qui se trouvent dans la solitude et la souffrance. « Les fidèles dont l’âme est bonne ne prient pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour toute âme affligée et attristée qui n’a personne pour avoir pitié d’elle, pour tous les pauvres, pour tous ceux qui souffrent, sont isolés, attristés». Un autre aspect signalé par le patriarche Daniel est la référence à la valeur des mots. La parole peut apporter le réconfort et la joie, mais elle peut produire aussi beaucoup de souffrance, aussi faut-il être attentifs à la façon dont nous l’utilisons. « Lorsque la parole est miséricordieuse, jaillissant de la compassion d’une âme bonne, c’est une parole de guérison, lorsque la parole est mauvaise, elle blesse, elle ne guérit pas, elle produit la souffrance », a souligné le patriarche. « Il y a de nombreuses personnes qui souffrent parce qu’on leur adresse des paroles dures et on ne leur a pas demandé pardon, alors que d’autres souffrent parce qu’ils ont fait l’objet de propos haineux qui ont marqué leur vie. Tandis qu’une parole miséricordieuse, réconfortante, une parole qui relève l’homme du péché est une parole de guérison ». À l’occasion du quatrième dimanche après la Pentecôte, alors qu’ont lit la péricope évangélique qui présente la guérison du serviteur du centurion, le patriarche a rappelé : « Le centurion est allé vers le Sauveur, le Christ, et L’a supplié de guérir le subalterne touché par la maladie et la solitude. Ainsi, le centurion est devenu un exemple de pratique de la prière non pas seulement pour soi-même, mais pour ceux qui, près de nous, se trouvent dans la souffrance ».

