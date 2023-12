La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Dans son message de Noël, l’archevêque Anastase de Tirana appelle à la patience et à la persévérance dans la vie chrétienne, et à la prière pour la cessation des conflits en Ukraine et en Palestine : « Courons avec persévérance l’épreuve qui nous est proposée » (Heb. XII,1) Le Christ est né ! Glorifiez-le ! Noël, la fête chrétienne par excellence, n’est pas seulement l’occasion d’échanger des vœux et des cadeaux, de faire