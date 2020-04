De nouvelles mesures restrictives concernant les célébrations en Grèce

Les nouvelles règles visant à prévenir la transmission du coronavirus dans les lieux de culte prévoient, entre autres, que :

a) Les offices, les cérémonies religieuses, cultes et rites de toutes sortes dans tous, sans exception, les lieux de culte de toutes les confessions et religions, quelles que soient leur taille et leur capacité, sur l’ensemble du territoire de la Grèce, sont interdits en présence du peuple, par mesure de précaution.

b) Les offices peuvent être célébrés à huis clos, exclusivement par un célébrant religieux et un personnel auxiliaire (par exemple, un chantre) dont le nombre total ne dépasse pas quatre personnes physiquement présentes. Le responsable religieux légal est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires conformément à la décision ministérielle. Il n’est pas permis, même à huis clos, de célébrer des offices dans des lieux de culte situés dans des domaines privés, des bâtiments, etc.

c) Les visites publiques dans les monastères, individuellement ou en groupe, sont interdites. Il est permis de célébrer des liturgies et des services dans les monastères sans la présence du peuple.

d) En plus de la télévision et de la radio, la diffusion sur Internet de la liturgie est autorisée.

Il est rappelé que lors de la réunion du Saint-Synode permanent du 1er avril, l’Église de Grèce a demandé à ce que les offices de la Semaine Sainte soient célébrés, même à huis clos.

Après la tenue de la vidéoconférence du Saint-Synode permanent, il a été décidé de soumettre la demande ci-dessus au gouvernement.

L’archevêque d’Athènes a demandé que lors des offices, le nombre total de chantres ne dépasse pas deux et le nombre total de personnes physiquement présentes ne doit pas être supérieur à cinq, à l’exception des églises métropolitaines des saintes Métropoles, où le nombre total de personnes physiquement présentes ne doit pas dépasser dix. Tous les participants doivent déclarer sur l’honneur qu’ils sont « asymptomatiques » et qu’ils se conformeront aux mesures de protection établies.

