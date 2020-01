De nouvelles processions massives ont eu lieu au Monténégro pour protester contre la loi spoliatrice

De nouvelles processions massives ont eu lieu au Monténégro le 16 janvier 2020. On peut visionner ici les processions à Podgorica, à Berane, et à Tivat. Célébrant au monastère Saint-Michel de Prevlaka, au Monténégro, le métropolite Amphiloque a déclaré que nous espérions qu’il n’y aurait plus de ces empereurs Dioclétien, Chosroès, le persécuteur de l’Église de Perse [dont l’un des martyrs est fêté prochainement], de l’Église du Christ qui à travers toute l’histoire se trouve sur la croix et est crucifiée parmi tous les peuples terrestres, poursuivie et persécutée, et cela demeure jusqu’à notre époque. « Voici qu’aujourd’hui, les nouveaux empereurs Chosroès et Dioclétien poursuivent et persécutent l’Église de Dieu. Ils veulent s’emparer des églises et les profaner comme le firent les empereurs maudits Dioclétien et Chosroès. Une loi inique a été promulguée par le gouvernement monténégrin, laquelle est semblable à celle qui était en vigueur au temps du maudit empereur Dioclétien et par laquelle gouvernait Chosroès, l’empereur païen, athée, de Perse ». Au XXIème siècle continue cette histoire, a déclaré le métropolite, mais l’Église de Dieu les âmes illuminées par les vérités divines restent fidèles au Seigneur Jésus-Christ, et notre peuple, qui s’est réveillé spirituellement et est ressuscité, se rassemble autour des sanctuaires de Dieu. Évoquant le péril de l’esprit déicide et fratricide qui a dominé pour la première fois après la révolution d’octobre en Union soviétique et a été transféré plus tard au Monténégro, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, le métropolite a déclaré que cet esprit déicide et fratricide continue aujourd’hui au Monténégro et est proclamé comme identité et avenir de ce pays. « C’est de cet esprit déicide et fratricide que naissent aussi ces lois – ces iniquités qui sont imposées au Monténégro et par lesquelles on revient au temps des maudits empereurs Dioclétien et Chosroès, l’empereur perse ennemi de Dieu » a conclu le métropolite.

