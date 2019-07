Né en 1928, il fit des études à Sciences Po et à l’Institut de théologie Saint-Denis. Il travailla au ministère des Affaires étrangères, puis dirigea une usine de production de cristal. Ordonné prêtre en 1964 par saint Jean de Changhaï, il était le prêtre le plus ancien par l’ordination du diocèse d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe hors-frontières. En 2008, le Saint-Synode de cette Église lui accorda de porter la mitre, en reconnaissance pour ses labeurs pastoraux, distinction que lui remit l’archevêque Michel de Genève et d’Europe occidentale. On peut lire ici une interview que le père Michel avait donnée en 2008 à la revue russe «Foma» et dans laquelle il évoquait son cheminement. Ses obsèques auront lieu en l’église des saints Apôtres Pierre-et-Paul à Périgny (Allier).

