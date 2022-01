Décès de Mgr Laurent de Šabac, le plus ancien évêque de l’Église orthodoxe serbe

L’évêque de Šabac Laurent (Trifunović) est décédé le 23 janvier 2022, à l’âge de 87 ans. L’évêque Laurent était le plus ancien évêque de l’Église orthodoxe serbe, tant par l’âge (87 ans), que par le nombre d’années de son épiscopat (55 ans). Devenu moine et diacre en 1958, puis ordonné prêtre en 1961, il fut élu et consacré évêque en 1967. Mgr Laurent fut d’abord vicaire patriarcal à Belgrade, puis évêque d’Europe occidentale et d’Australie de l’Église orthodoxe serbe en 1969. En 1972, un autre évêque fut élu pour l’Australie, et il resta évêque d’Europe occidentale jusqu’en 1989. Élu en 1989 évêque de Šabac, en Serbie centrale, il y resta jusqu’à son décès.

Très actif dans le domaine de l’édition, l’évêque Laurent lança, en 1967, le journal du Patriarcat de Serbie « Pravoslavlje », puis fonda, en 1971, l’imprimerie diocésaine « Ostrog » à Düsseldorf, où il publia, entre autres, les œuvres complètes de St Nicolas Vélimirovitch. En 1978, il installa le centre diocésain de l’Église orthodoxe serbe à Himmelsthür, en Allemagne du Nord, où il transféra l’imprimerie diocésaine. De retour en Serbie, dans le diocèse de Šabac, il fonda et rénova de nombreuses églises, ainsi que treize monastères. Sur la demande du Saint-Synode, il se rendit en Amérique en 1984, où il posa les premiers jalons de la résolution du schisme de l’Église orthodoxe serbe dans la diaspora.

Pendant les guerres dans l’ex-Yougoslavie, il développa des activités caritatives destinées aux réfugiés. Il fonda également dans son diocèse le centre d’informations « Glas Crkve » (« La voix de l’Église »), très actif dans la mission, l’émission de programmes, d’homélies et d’enseignements par la radio, l’impression de littérature spirituelle et l’organisation de conférences. L’évêque Laurent a exercé son ministère épiscopal pendant 55 ans, le plus long dans l’histoire de l’Église orthodoxe serbe. Ces derniers temps, il était souvent malade. Il est décédé le dimanche 23 janvier 2022 à Šabac.

