Le diacre Spiro Jabbour est décédé à Beyrouth le 27 mars après une courte hospitalisation. Né en 1925, avocat de profession, il s’était retiré depuis plusieurs années au monastère Saint-Georges de Deir-el-Harf.

Il fut avec le patriarche Ignace IV (Hazim), le métropolite du Mont Liban Georges (Khodr), le métropolite de Lattaquié Youhanna (Mansour), le métropolite d’Akkar Paul, l’Archimandrite Elias (Morcos) fondateur et higoumène du monastère Saint-Georges de Deir-el-Harf, Albert Laham, Raymond Risk et Costy Bendaly, l’un des fondateurs du Mouvement de la jeunesse orthodoxe du Liban et de Syrie, et l’un des plus éminents acteurs de la reviviscence de l’Orthodoxie dans ces deux pays. Il a publié en langue arabe une œuvre historique, théologique et exégétique considérable. Aveugle depuis plusieurs années, il a dicté ses derniers ouvrages. Doté jusqu’à son dernier souffle d’une mémoire infaillible, il était la mémoire vivante de l’histoire ancienne et récente du patriarcat d’Antioche. Il avait de nombreux enfants spirituels au Liban, en Syrie et dans la diaspora (notamment en France et aux États-Unis), et mentionnait chaque jour dans ses prières avec leurs noms les centaines de noms des membres de leurs famille.

Le doyen de la faculté de théologie de Balamand écrit à son sujet : « Père Spiro était un vrai homme de Dieu, un champion de l'orthodoxie, un athlète du Christ, et un grand confesseur de la foi des saints Pères dans notre Église d'Antioche au XXe siècle. Il avait choisi de vivre dans une pauvreté extrême et dans un détachement total des biens de ce monde. Sa seule consolation était son attachement à la personne du Christ et sa prière ardente et incessante. Ce fut un grand grand ascète de notre temps, un homme qui nous a guidés et tellement aidés ! Que sa mémoire soit éternelle ! »

