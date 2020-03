Déclaration de l’Église orthodoxe de Pologne au sujet du coronavirus

L’Église orthodoxe de Pologne a publié la déclaration suivante, en date du 17 mars 2020, concernant le coronavirus : « En relation avec la situation de la menace épidémique du coronavirus dans notre pays et de la pandémie dans le monde entier, le Saint-Synode des évêques de l’Église orthodoxe autocéphale de Pologne est préoccupé par la situation et s’adresse aux fidèles de notre Église en les appelant à la vigilance et à la responsabilité dans la vie quotidienne, ainsi qu’à des prières intenses au Seigneur de la Vie, Jésus-Christ, pour la cessation de l’épidémie et pour la santé de tous les malades, ainsi que de ceux qui aident, les médecins et tout le personnel médical. Prions le Dieu Tout-puissant, la Source de la vie et le Médecin de nos âmes et de nos corps pour que cesse cette épidémie mortifère. Le Saint-Synode des évêques recommande d’ajouter dans l’ecténie de la sainte Liturgie les demandes de l’office d’intercession « en temps de contagion ». Le clergé devra offrir l’assistance pastorale et l’aide physique à tous les malades. Dans la mesure du possible, les paroisses mettront en place des formes pratiques d’aide à tous ceux qui en ont besoin. Tous les offices devront être célébrés conformément à l’ordo du Grand Carême. Les fidèles devront être incités à se confesser les jours de semaine, lorsque moins de fidèles se rassemblent à l’église. En ce qui concerne la sainte Eucharistie, le Saint-Synode déclare clairement que celle-ci est la Source de vie, la santé de l’âme et du corps, contre laquelle aucune maladie n’a de force. La sainte Eucharistie est le feu divin qui brûle tout mal. Rappelons-nous les paroles du Christ adressée aux apôtres : « en mon nom, ils chasseront les démons… ils saisiront des serpents; même s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris » (Mc XVI, 17-18). Ces paroles du Sauveur nous donnent des solutions à tout doute et confirment la vérité éternelle que la foi opère des miracles. La sainte Communion doit être donnée également aux malades dans les hôpitaux, dans les lieux d’isolation, etc. En même temps il est recommandé d’observer les recommandations du personnel médical et des autres services compétents. Cela est valable également pour les personnes qui sont confinées en quarantaine dans leurs habitations. Le Saint-Synode des évêques recommande au clergé d’assurer dans les églises et les locaux paroissiaux les mesures adéquates d’hygiène telles que : désinfectants, lingettes pour essuyer les icônes, etc. Pendant la durée de la menace épidémique, il est nécessaire de s’abstenir des rencontres dans les salles paroissiales. Seule la foi forte, la prière, la tempérance dans un sens large et le repentir, comme cela s’est passé dans l’histoire de notre Église, nous aideront aujourd’hui aussi à surmonter l’épidémie qui affecte notre génération. « Ô Dieu, secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous, garde-nous par Ta grâce, délivre-nous de la maladie, afin que nous Te glorifiions avec action de grâce, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen » (office d’intercession au temps des épidémies). Archiprêtre Jerzy Doroszkiewicz, secrétaire du Saint-Synode des évêques de l’Église orthodoxe de Pologne ».

Source