Déclaration du métropolite de Belgique à propos de la situation en Ukraine

Le métropolite Athénagoras, représentant officiel de l’Eglise orthodoxe en Belgique, à propos de la situation en Ukraine :

“Ce qui se passe en Ukraine nous désole et nous remplit d’une profonde tristesse. Cette guerre affecte des millions de personnes innocentes. C’est la raison pour laquelle les hostilités doivent cesser immédiatement et que le président Poutine mette fin aux opérations militaires. Il est indispensable que la sérénité puisse s’inviter à la table des discussions, car en tant que chrétiens orthodoxes, nous condamnons la violence et l’agression. En outre la guerre entre chrétiens est une guerre fratricide.

La plupart d’entre nous connaissent la guerre en Europe à partir des histoires de nos parents et grands-parents, de l’histoire dépeinte dans les films et les livres. Cette attaque contre une nation pacifique et souveraine est un triste rappel que le travail de paix n’est jamais terminé. L’Archevêché orthodoxe de Belgique et Exarchat des Pays-Bas et du Luxembourg (Patriarcat oecuménique) ne peut rester silencieuse. Joignons nos prières pour que le bon sens arrête cette furie meurtrière qu’est la guerre et pour que les responsables puissent trouver la voie du respect et de la tolérance! Nous tendons nos mains et ouvrons nos cœurs à tous nos frères et sœurs plongés dans la souffrance”.

Source