Déclaration du métropolite de Morphou (Chypre) au sujet des offices liturgiques et du coronavirus

En date du 11 mars 2020, le métropolite de Morphou Néophyte (Église orthodoxe de Chypre) a fait la déclaration suivante au sujet du coronavirus : « À l’occasion de l’inquiétude excessive qui s’est manifestée ces jours et du climat qui en résulte, ainsi que de l’attestation de cas de la maladie contagieuse du coronavirus à Chypre également, nous souhaiterions communiquer au plérôme chrétien de notre diocèse de Morphou ce qui suit. Tout d’abord, comme nous l’avons mentionné dans notre récente encyclique, « en raison de la multiplication de nos péchés et de la croissance des tentations qui en résulte dans le monde, différentes maladies ont connu également une croissance, assurément par la permission de Dieu, qui permet ces épreuves pour nous conduire au repentir et au retour à Sa volonté. Mais notre Église nous donne beaucoup d’armes spirituelles pour nous défendre contre cette maladie, ainsi que contre toute épreuve, et attirer Sa bonté. L’arme première est notre repentir sincère et la confession, ainsi que le redressement de notre vie pécheresse. Et avec cela, la prière ardente pour le monde entier, pour la douleur de tous les hommes, ainsi que la charité, le pardon des autres, l’amour, la vie vertueuse, la participation consciente à la sainte Communion ». La divine Liturgie, c’est-à-dire le sacrement de la divine Eucharistie et tout sacrement de l’Église orthodoxe sont accomplis avec le rassemblement des fidèles, dans le cadre du culte du seul Dieu Trinitaire et véritable, suivant le commandement divin transmis par notre Seigneur Jésus-Christ : « Faites cela (le sacrement de l’Eucharistie) en ma mémoire » et, comme toute pratique liturgique de l’Église en tout temps, ne peuvent être relégués et considérés comme de simples rassemblements de personnes. En effet, le Seigneur de la vie et de la mort Jésus-Christ Lui-même nous dit dans son saint Évangile que « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Matth. XVIII, 20) et « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle » (Jn VI, 54). La divine Communion, c’est-à-dire le Corps et le Sang du Christ, qui mystiquement, mais réellement, est sacrifié pour les fidèles à chaque divine Liturgie, non seulement ne peut être le vecteur de maladies infectieuses, mais pour tous ceux qui s’en approchent avec foi et la préparation convenable, elle accorde la santé de l’âme et du corps et devient « rémission des péchés et vie éternelle ». En même temps, nous faisons observer aux prêtres et au peuple de notre diocèse métropolitain la parole paternelle de notre Seigneur aux malades et à ceux qui sont en bonne santé, aux pécheurs et aux justes : « celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors » (Jn VI, 37). Le Seigneur ne repousse personne de Son Église, mais reçoit tous ceux qui viennent à Lui. Pères et frères, assurément, nous ne sommes pas seuls dans l’épreuve présente, mais toujours sous la Providence paternelle de Dieu. C’est maintenant le moment de la foi et de la confession orthodoxes. Et dans cette épreuve, nous sommes appelés encore une fois, en tant qu’orthodoxes et grecs de Chypre, à confirmer la parole du Seigneur : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire » (Lc X, 19). Parce que, selon le poète G. Seferis « à Chypre (et en tout lieu orthodoxe) le miracle fonctionne encore »… Bon combat du carême, bonne Résurrection et que saint Nicéphore le Lépreux nous aide tous ».

