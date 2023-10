Déclaration du métropolite Marc de Berlin et d’Allemagne au sujet du projet de loi № 8371 du gouvernement ukrainien

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le métropolite Marc de Berlin et d’Allemagne (Église orthodoxe russe hors-frontières) a publié le communiqué suivant en date du 20 octobre 2023 au sujet du projet de loi № 8371 du gouvernement ukrainien : « Le gouvernement kiévien et la Rada utilisent contre l’Église ukrainienne canonique exactement le même procédé, avec la « loyauté » et « les prêtres loyaux », que celui dont Trotski et Lénine avaient convenu au mois de mars 1922, et dont