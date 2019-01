Le Patriarcat de Géorgie a publié sur son site officiel, en date du 29 janvier, la déclaration suivante au sujet de l’Ukraine, à la veille de la venue en Géorgie du métropolite Emmanuel de France (Patriarcat de Constantinople)

« L’octroi du tomos à l’Église de l’Ukraine a donné lieu à des différends dans le monde orthodoxe entier, tant dans les cercles laïcs qu’ecclésiastiques. Deux partis se sont créés chez nous également, qui séparément, s’efforcent de tous les moyens de défendre la position qu’ils considèrent juste. Nous avons des évaluations politiques et religieuses et des déclarations de personnalités religieuses et laïques. En même temps, aucune des deux parties ne s’abstient d’expressions blessantes et méprisantes ainsi que de chantage, qui jettent une ombre sur leurs auteurs. Il convient que nous sachions que la responsabilité de chacun de nous est très grande et que des agissements hâtifs et irréfléchis n’apporteront de bien à quiconque. En ce moment, le principal est de préserver l’unité de l’Église et d’encourager à ce que se la situation tendue se décrispe et que se crée un environnement paisible, basé sur la justice. Nos efforts doivent être dirigés vers cette unité, la prière et, par conséquent, nous envoyons un appel à tous et vous demandons d’être corrects dans vos relations avec les autres ».

Source (dont photographie) : Patriarcat de Géorgie

